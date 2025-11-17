Honor 500 et Honor 500 Pro officiel : lancement le 24 novembre en Chine

La fin novembre s’annonce particulièrement chargée du côté des lancements de smartphones. Alors que Huawei a déjà fixé la date de présentation de sa série Mate 80 et que OnePlus devrait, lui aussi, dégainer très prochainement, c’est désormais Honor qui entre dans la danse. La marque a confirmé que sa nouvelle série Honor 500 sera dévoilée en Chine le 24 novembre à 19 h 30.

Honor précise que la gamme sera composée de deux modèles : le Honor 500 et le Honor 500 Pro. Le design a déjà été révélé, et il s’inspire clairement du style de l’iPhone Air avec un module photo horizontal traversant la largeur de l’appareil et une face arrière parfaitement plate.

Les spécifications complètes n’ont pas encore été dévoilées officiellement, mais les fuites permettent déjà de se faire une idée précise de ce qui attend les utilisateurs.

Le modèle le plus ambitieux, le Honor 500 Pro, devrait embarquer un écran OLED de 6,55 pouces affichant une définition de 2736 × 1264 pixels, associé à un rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, Honor aurait choisi le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour, accompagnée de 12 à 16 Go de RAM et pouvant aller jusqu’à 1 To de stockage, un positionnement clairement haut de gamme. L’autonomie serait confiée à une immense batterie en silicium de 8000 mAh, compatible avec une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Le téléphone tournerait sous MagicOS 10 basé sur Android 16.

Côté photo, le Honor 500 Pro viserait très haut avec un capteur principal de 200 mégapixels, mais certaines sources laissent entendre que les prototypes ne livrent pas encore tout leur potentiel en raison de limites dans le traitement logiciel. Le smartphone intégrerait également un téléobjectif périscope de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle, un capteur frontal de 50 mégapixels et un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Honor y ajouterait aussi son chipset C1+, destiné à améliorer les performances réseau.

Un Honor 500 tout aussi intéressant que son grand frère

Le modèle classique, le Honor 500, reprendrait la même diagonale d’écran et une définition 1.5K, toujours à 120 Hz. À l’avant, il intégrerait lui aussi un capteur de 50 mégapixels. L’arrière devrait recevoir un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 mégapixels.

Le smartphone serait propulsé par le Snapdragon 8 s Gen 4, une version plus accessible mais toujours puissante du processeur Elite. L’autonomie reposerait sur la même batterie de 8000 mAh, avec une charge de 80 W, mais la charge sans fil resterait réservée au modèle Pro.

Honor devrait proposer la série Honor 500 en plusieurs coloris élégants, dont Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black et Moonlight Silver, avec une certification complète IP68/IP69/IP69K qui la place parmi les mieux protégées du marché.

Une grosse fin d’année en Chine

Avec cette annonce, Honor s’ajoute à la longue liste des marques qui ont choisi la fin du mois de novembre pour dévoiler leurs nouveautés.

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir si la série Honor 500 tiendra toutes ses promesses — et surtout si elle pourra rivaliser avec l’impressionnante cadence de lancements des concurrents.