AirPods Pro : une nouvelle version équipée de caméras infrarouges pour des fonctions d’IA

Un nouveau leak relance les spéculations autour des prochains AirPods Pro. Selon Instant Digital, Apple préparerait une version plus avancée de ses écouteurs premium, intégrant une technologie inédite : des caméras infrarouges destinées à activer de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle.

Une nouvelle génération d’AirPods Pro déjà en préparation

Alors que les AirPods Pro 3 viennent tout juste d’accueillir leurs mises à jour majeures via iOS 26, Apple travaillerait déjà sur un modèle encore plus haut de gamme attendu pour l’an prochain. La source évoque une paire d’écouteurs « dotée de technologies avancées », sans pour autant entrer dans les détails — mais l’idée centrale intrigue : des caméras infrarouges intégrées directement dans les écouteurs.

Un concept étonnant, mais qui s’inscrit parfaitement dans la trajectoire actuelle d’Apple : transformer ses produits audio en interfaces intelligentes capables de comprendre l’environnement de l’utilisateur.

Des caméras IR pour l’IA : Apple repense le rôle des écouteurs

D’après les fuites relayées par 9to5Mac, ces caméras IR serviraient à activer ou renforcer des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Leur utilisation exacte reste mystérieuse. On peut imaginer un suivi gestuel plus précis, une détection contextuelle, ou même des interactions plus profondes avec visionOS et les appareils de la marque.

Ces AirPods ne deviendraient pas pour autant un appareil autonome : ils continueraient de s’appuyer sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac pour exécuter une partie des traitements IA. Les écouteurs pourraient cependant agir comme capteurs périphériques, enrichissant la compréhension de l’espace pour les appareils auxquels ils sont connectés.

Une approche cohérente avec la stratégie d’Apple, qui préfère multiplier les interactions entre ses produits plutôt que d’isoler chaque appareil.

Un prix à la hausse pour un modèle plus premium

La fuite évoque également un tarif plus élevé. Actuellement vendus 249 euros, les AirPods Pro 3 pourraient voir apparaître une version premium située autour de 280 à 299 dollars. Un positionnement qui rappelle les déclinaisons « Ultra » dans d’autres gammes, où Apple distingue une version classique d’une variante plus avancée.

Reste à savoir si ce modèle — potentiellement baptisé AirPods Pro 3 Advanced — cohabitera avec les AirPods Pro 3 déjà sortis cette année, ou s’il représentera une nouvelle sous-gamme à part entière.

Apple prépare la prochaine étape de l’audio intelligent

L’ajout de capteurs dans les AirPods n’aurait rien d’anodin. Depuis plusieurs années, Apple cherche à faire de ses écouteurs bien plus que de simples accessoires audio : des dispositifs capables de contextualiser, comprendre et anticiper les actions de l’utilisateur.

Entre l’audio spacial, la détection de conversation, l’audio adaptatif et l’intégration profonde avec l’écosystème, l’évolution est déjà en marche. Les prochaines années pourraient transformer les AirPods en véritables assistants portables, à la frontière entre wearables et interfaces intelligentes.

Si cette fuite dit vrai, Apple semble prête à franchir un nouveau cap — celui où l’audio devient un vecteur clé de l’intelligence ambiante.