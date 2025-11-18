Huawei Mate 80, Mate X7 et MatePad Edge : une fuite massive révèle presque tout

À mesure que l’on approche du 25 novembre, l’événement de fin d’année de Huawei prend des airs de lancement XXL. La marque devrait y dévoiler sa nouvelle série Mate 80, mais également son pliable Mate X7 et le très attendu MatePad Edge, son 2-en-1 haut de gamme sous HarmonyOS.

Et avant même que Huawei n’ouvre le rideau, une fuite signée UncleShan vient de révéler la quasi-totalité des configurations et coloris.

Mate 80 : une gamme complète, plus colorée et plus massive

Selon cette fuite, Huawei prévoit un large choix de configurations sur la série Mate 80, avec des options qui montent désormais jusqu’à 1 To et un travail particulier sur les finitions.

Le Mate 80 standard ouvrirait la gamme avec des versions 12/256 Go et 16 Go de RAM couplées à 512 Go ou 1 To de stockage. Il serait décliné en Obsidian Black, Snowy White, Spruce Green et Dawn Gold, une palette qui mélange sobriété et tons plus naturels.

Le Mate 80 Pro proposerait à peu près les mêmes couleurs, mais avec un trio de configurations légèrement différent, allant du 12/512 Go au 16/512 Go.

Pour ceux qui préfèrent une version plus musclée, le Mate 80 Pro Max reposerait uniquement sur des options haut de gamme, avec 16 Go de RAM et soit 512 Go, soit 1 To de stockage, le tout servi dans des finitions plus éclatantes comme Aurora Cyan, Daybreak Gold, Midnight Black ou Polar Silver.

Enfin, la version la plus exclusive, le Mate 80 RS, s’adresserait aux utilisateurs les plus exigeants avec des configurations en 20 Go de RAM, une variante 512 Go et une autre 1 To, et des coloris très premium : Black, White et Violet.

Toute la série partagerait un design à écran plat et des batteries allant de 5750 à 6000 mAh, un bond notable vers une plus grande autonomie.

Mate X7 : le nouveau pliant se précise, avec jusqu’à 20 Go de RAM

Le Mate X7 se profile comme l’un des produits phares de l’événement. D’après la fuite, il serait proposé en versions 12/256 Go et 12/512 Go, tandis qu’une Collector’s Edition monterait jusqu’à 20 Go de RAM et 1 To. Les coloris annoncés — Obsidian Black, Phantom Purple, Universe Red, Brocade Blue ou Brocade White — montrent que Huawei veut donner un côté plus mode et plus premium à son pliant.

La fuite évoque même un deuxième pliant mystérieux, jamais nommé, décrit comme un modèle au design plus fin, sans ventilateur, et au profil rappelant les machines Huawei estampillées GTS. Un teaser intrigant qui pourrait annoncer une nouvelle gamme parallèle.

MatePad Edge : un 2-en-1 haut de gamme qui remplace le MateBook E

Du côté des tablettes, Huawei s’apprête à renouveler son segment 2-en-1 avec le MatePad Edge 14.2. L’appareil — présenté comme le successeur direct du MateBook E — adopterait un format hybride, une architecture à double ventilateur et deux configurations plutôt généreuses : 16 Go + 512 Go et 24 Go + 1 To. Le tout arriverait dans les coloris Moonlight Silver et Deep Space Grey, une signature visuelle fidèle aux appareils pro de la marque.

Avec ce modèle, Huawei semble vouloir ancrer davantage ses produits hybrides dans HarmonyOS, tout en creusant l’écart entre expérience tablette et expérience PC.

Un lancement stratégique et un écosystème au complet

Si ces informations se confirment, Huawei s’apprête à livrer l’un de ses événements les plus importants depuis des années, avec une stratégie qui mise clairement sur la diversité : des flagships Mate plus nombreux, un pliant renforcé, et un 2-en-1 haut de gamme qui consolide l’écosystème HarmonyOS.