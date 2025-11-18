Google crée des itinéraires de voyage complets grâce à l’IA

Google élargit encore les capacités de son AI Mode, et cette fois, ce sont les voyageurs qui vont en profiter. Les utilisateurs peuvent désormais décrire leur prochain séjour directement à l’IA dans la recherche, puis sélectionner l’option « Créer avec Canvas ».

L’outil génère alors automatiquement un véritable itinéraire de voyage dans un panneau latéral, incluant des informations sur les vols, les hôtels, les activités et même des photos et avis issus de Google Maps.

Une fois le document généré, il peut être affiné en quelques secondes. On peut par exemple demander des hôtels correspondant à un budget précis, filtrer par commodités, ou encore trouver des activités à proximité avec des temps de déplacement raisonnables. Les utilisateurs américains ayant activé le AI Mode dans Labs sur ordinateur peuvent dès maintenant accéder à ces plans de voyage.

Les projets générés sont automatiquement conservés dans l’historique de l’AI Mode.

Canvas, qui affichait initialement du code en temps réel ou des plans d’étude dynamiques, devient donc un véritable tableau de bord intelligent directement intégré à la recherche Google. L’an dernier, Google avait déjà introduit des fonctionnalités de planification dans Gemini, mais les intégrer au moteur de recherche principal propulse ces outils face à un public bien plus large — ce qui risque d’inquiéter des acteurs comme Kayak ou Expedia, eux aussi en pleine transition vers l’IA.

Google ajuste des réservations automatisées

Google profite également de cette annonce pour étendre les réservations automatisées. Le AI Mode proposait déjà, pour les utilisateurs de Labs aux États-Unis, la réservation automatisée de billets d’événements ou de rendez-vous locaux. Désormais, la réservation de restaurants via l’agent de Google est disponible pour tous les utilisateurs américains, qu’ils soient dans Labs ou non. L’outil affiche les restaurants correspondants et renvoie vers les partenaires comme OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, SeatGeek, StubHub, etc.

Enfin, Google confirme travailler avec plusieurs géants du voyage — Booking.com, Expedia, Marriott, Wyndham, entre autres — pour permettre à terme la réservation automatisée de vols et d’hôtels directement depuis l’AI Mode.

Parallèlement, Google Flights étend son outil AI Flight Deals, qui aide à trouver les meilleures offres grâce à de l’analyse en temps réel. Déjà opérationnel aux États-Unis, au Canada et en Inde, il est désormais en cours de déploiement mondial dans plus de 200 pays et territoires, avec une prise en charge de plus de 60 langues.