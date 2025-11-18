iOS 26.2 : Siri bientôt remplaçable dans l’UE par Gemini, ChatGPT ou d’autres assistants IA

Le jardin fermé d’Apple pourrait s’ouvrir un peu plus vite qu’on ne l’imaginait. Avec iOS 26.2, les utilisateurs européens de l’iPhone pourraient bientôt remplacer Siri par un assistant vocal tiers — une première historique pour l’écosystème iOS.

Une option cachée dans iOS 26.2 : Siri n’est plus intouchable

La dernière bêta d’iOS 26.2 contient plusieurs lignes de code révélées par MacRumors : elles font référence à un nouveau réglage baptisé Default Side Button App. Concrètement, le long appui sur le bouton latéral — aujourd’hui réservé à Siri — pourrait être assigné à une autre application.

Une bascule majeure, mais qui ne concernerait que les utilisateurs de l’Union européenne, là où le Digital Markets Act impose désormais à Apple d’ouvrir certaines de ses fonctions clés aux alternatives tierces.

Si la fonctionnalité se confirme, l’iPhone fera un pas sans précédent vers l’interopérabilité : un bouton historiquement conçu pour Siri pourrait activer… Google Gemini, ChatGPT, Claude ou tout autre assistant vocal compatible.

Le DMA dicte le tempo

Après l’adoption de l’USB-C, l’arrivée des boutiques alternatives sur iPhone et la possibilité de remplacer l’app Wallet, voici un nouveau chapitre de la pression réglementaire imposée à Apple en Europe. Le DMA exige que les « gardiens » donnent aux utilisateurs le choix du logiciel par défaut, y compris dans des fonctions aussi structurantes qu’un assistant vocal.

Pour Apple, l’enjeu est double : se conformer sans délaisser l’identité de son écosystème, tout en évitant que ses propres services soient relégués au second plan par des assistants dopés à l’IA générative.

Google Gemini, ChatGPT, Claude… la concurrence en embuscade

Si cette ouverture se concrétise, l’option la plus naturelle pour les utilisateurs pourrait être Google Gemini, déjà présenté comme un assistant plus avancé, et potentiellement impliqué dans la future refonte de Siri selon certaines rumeurs.

Mais, Apple devra aussi composer avec la montée des assistants IA indépendants. ChatGPT, Claude ou DeepSeek pourraient rapidement proposer une expérience vocale complète, transformant l’iPhone en terminal ouvert à des intelligences tierces — une idée autrefois inconcevable dans la philosophie de Cupertino.

Pour la première fois, Siri pourrait donc se retrouver en concurrence directe… sur son propre terrain.

Une menace existentielle pour Siri ?

Soyons francs : la fidélité à Siri est rarement un choix enthousiaste. Son principal atout reste son intégration native dans l’iPhone — plus que ses performances. Une fois la concurrence à un tapotement de bouton, l’assistant d’Apple pourrait perdre une grande partie de ses utilisateurs les plus technophiles, surtout ceux attirés par les assistants dopés à l’IA générative.

Cette ouverture forcée pourrait néanmoins servir d’électrochoc à Apple. Entre les lignes, un constat s’impose : Siri ne peut plus rester un simple assistant contextuel. Il doit devenir une véritable interface intelligente, capable d’apprendre, de comprendre et de s’adapter — ou accepter de devenir optionnel dans un écosystème qu’il dominait jadis sans partage.

La transformation du Side Button pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère : celle où l’iPhone ne se définit plus seulement par ce qu’Apple impose, mais aussi par ce que l’utilisateur choisit.