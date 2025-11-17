Huawei ouvre les pré-réservations du Mate 80 en Chine

Huawei ouvre officiellement les pré-réservations de sa future gamme Mate 80 en Chine. Les utilisateurs peuvent désormais réserver les nouveaux modèles via Huawei Mall, les grandes plateformes de e-commerce chinoises, les boutiques Huawei Experience Store ainsi que chez les revendeurs agréés.

Pour accompagner l’annonce, Huawei a également dévoilé les premières images officielles de la série Mate 80, y compris la très attendue version Mate 80 RS Ultimate Design.

Un premier aperçu du Mate 80 Pro Max a été publié par Yu Chengdong, directeur exécutif de Huawei et responsable de la division produits intelligents. Dans une courte vidéo, il présente le design du nouveau modèle haut de gamme, qui introduit une évolution notable dans la stratégie de la gamme Mate.

Mate 80 : Un nouveau modèle Pro Max et un design à double anneau

Alors que Huawei proposait traditionnellement des versions Pro et Pro+, cette dernière disparaît au profit d’un nouveau Mate 80 Pro Max, qui devient le modèle premium de la série. Ce dernier adopte une esthétique inédite avec un double anneau au dos.

Le premier anneau, situé en haut, abrite un imposant module photo circulaire intégrant quatre capteurs, l’inscription XMAGE au centre, et un flash LED placé à l’extrémité. Juste en dessous, un second anneau de taille similaire forme une silhouette en forme de « 8 ». Ce cercle inférieur semble destiné à accueillir un système de chargement magnétique ou une interface pour accessoires, dans l’esprit du MagSafe d’Apple.

Avec l’arrivée récente du système magnétique PixelSnap chez Google sur la série Pixel 10, Huawei semble s’aligner sur cette nouvelle tendance d’accessoires magnétiques pour smartphones Android.

Une version RS totalement différente

Pour ceux qui souhaitent un design encore plus distinctif, le Mate 80 RS Ultimate Design adopte un style radicalement différent. Le module photo troque les anneaux pour une forme octogonale, accompagné d’un marquage Ultimate Design plus affirmé. Ce modèle a clairement pour ambition de se positionner comme un produit ultra-premium.

Une présentation prévue le 25 novembre

Huawei a confirmé que la série Mate 80 sera dévoilée officiellement le 25 novembre, aux côtés du nouveau pliable Mate X7 ainsi que de plusieurs produits de l’écosystème. Tous les nouveaux smartphones devraient être équipés du Kirin 9030, la nouvelle génération de puces maison de Huawei.