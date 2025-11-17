Accueil » Poco confirme enfin la date de lancement de la série Poco F8 : rendez-vous le 26 novembre à Bali

Poco a officialisé la présentation de sa nouvelle génération de smartphones de séries F. Poco tiendra un événement mondial le 26 novembre, à Bali, en Indonésie, où elle dévoilera les modèles les plus premium de la gamme, la série Poco F8.

Contrairement à ce que la logique aurait pu laisser penser, le Poco F8 standard ne sera pas de la partie. Le show sera entièrement consacré aux deux modèles phares : le Poco F8 Pro et le Poco F8 Ultra.

Selon les informations disponibles, les Poco F8 Pro et Poco F8 Ultra reprennent les bases des Redmi K90 et K90 Pro Max, fraîchement lancés en Chine. Poco semble avoir conservé le design et l’essentiel des composants, mais la marque aurait choisi d’intégrer des batteries légèrement plus petites que celles utilisées dans les modèles chinois.

Le reste — processeurs, écrans, capacités photo — resterait très proche des variantes Redmi.

Ce que l’on sait déjà des Poco F8 Pro et F8 Ultra

Le Poco F8 Pro devrait adopter un écran OLED de 6,59 pouces, tandis que le Poco F8 Ultra grimperait à 6,9 pouces. Les deux modèles offriraient une définition 1.5K, un rafraîchissement de 120 Hz, et tourneraient sous HyperOS 3 basé sur Android 16.

Côté performances, Poco place la barre très haut : le Poco F8 Pro serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le Poco F8 Ultra bénéficierait du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chipset encore plus puissant. À l’avant, les deux smartphones utiliseraient un capteur de 20 mégapixels pour les selfies.

À l’arrière, le F8 Pro adopterait une configuration articulée autour d’un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Le F8 Ultra irait plus loin en réunissant trois capteurs de 50 mégapixels, dont un périscope pour les zooms longue distance. On s’attend également à la présence d’un troisième haut-parleur arrière, en plus des deux habituels placés en haut et en bas du châssis.

La charge rapide irait jusqu’à 100 W sur les deux modèles, tandis que l’Ultra profiterait en plus de la charge sans fil 50 W.

Un lancement focalisé sur le haut de gamme

L’absence du modèle standard lors de l’événement du 26 novembre laisse penser que le Poco F8 pourrait arriver plus tard, comme cela s’est déjà produit pour certaines générations précédentes.

Poco semble vouloir concentrer l’attention sur ses deux modèles premium, dont les caractéristiques sont de plus en plus proches des flagships concurrents, tout en conservant la philosophie « performance agressive à prix contrôlé » chère à la marque.