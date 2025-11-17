Accueil » Alibaba lance les Quark AI Glasses S1 : ses premières lunettes connectées, dopées à l’IA maison

Alibaba lance les Quark AI Glasses S1 : ses premières lunettes connectées, dopées à l’IA maison

Alibaba lance les Quark AI Glasses S1 : ses premières lunettes connectées, dopées à l’IA maison

Alibaba passe à l’offensive sur le marché des wearables intelligents. La firme vient d’annoncer officiellement les Quark AI Glasses S1, ses toutes premières lunettes AR développées en interne.

Elles seront lancées le 27 novembre et sont déjà disponibles en précommande sur les grandes plateformes chinoises au tarif de 3 999 yuans (environ 560 dollars).

Quark AI Glasses S1 : Un assistant personnel à porter sur le nez

Avec les Quark AI Glasses S1, Alibaba veut proposer une paire de lunettes pensée avant tout comme un assistant intelligent. Elles s’appuient sur Qwen, le grand modèle linguistique de l’entreprise, pour offrir de la traduction en temps réel, de la reconnaissance d’objets, de la prise de vue POV et des interactions vocales rapides. L’objectif est clair : fournir un accès permanent à l’IA, sans sortir son smartphone.

Les lunettes utilisent un système d’affichage reposant sur deux moteurs Micro LED et des lentilles à guide d’ondes diffractives. La luminosité peut monter jusqu’à 2 300 nits côté œil, offrant une visibilité confortable même en extérieur. Le système permet d’ajuster distance et hauteur d’affichage, et Alibaba propose des verres correcteurs jusqu’à -8 dioptries, avec plusieurs indices de réfraction.

Le châssis ne pèse que 51 g, avec des branches ultrafines de 7,5 mm et un équilibre avant/arrière pensé pour le confort longue durée.

Double processeur, caméra Sony et audio renforcé

Alibaba a opté pour une architecture à deux puces : un Snapdragon AR1 chargé du traitement AR et un BES2800 pour la partie audio. L’ensemble prend en charge le Bluetooth 5.4, le Wi-Fi 6 et s’appuie sur cinq microphones, dont un micro à conduction osseuse, ainsi que deux haut-parleurs de 10 mm.

La capture d’image est assurée par un capteur Sony IMX681 offrant un champ de vision de 109°. Les lunettes prennent des photos de 4032 × 3024 pixels et enregistrent des vidéos 3K 30 fps, avec stabilisation électronique, mode nuit et capture instantanée.

Batteries interchangeables et autonomie modulable

L’un des points les plus originaux se situe dans l’alimentation. Les Quark AI Glasses S1 intègrent deux batteries 280 mAh, logées dans les branches, et surtout entièrement interchangeables, ce qui permet d’utiliser les lunettes sans interruption. Alibaba propose trois accessoires de recharge : un MiniBag avec batterie intégrée de 700 mAh, un boîtier-chargeur de 2 500 mAh, et un clip USB-C capable de récupérer 50 % d’autonomie en dix minutes.

Dans la pratique, Alibaba évoque environ 7 heures d’usage actif et 25 heures en veille, avec des scénarios d’utilisation allant de la navigation au visionnage de vidéos, en passant par les appels et la musique. Les lunettes sont certifiées IPX4 contre les éclaboussures et sont compatibles MFi, ce qui facilite leur utilisation avec les appareils Apple.

Un marché des lunettes AI en pleine effervescence

L’annonce d’Alibaba arrive dans un contexte où les lunettes AR/AI entrent en pleine accélération. Lenovo a récemment dévoilé ses lunettes connectées, capables d’atteindre 2 000 nits et dotées d’un mode téléprompteur, tandis que Meizu a lancé les StarV Snap, équipées d’un Snapdragon AR1 et d’une caméra de 12 mégapixels.

Avec les Quark AI Glasses S1, Alibaba se positionne d’emblée parmi les acteurs les plus ambitieux, avec un produit complet et techniquement solide.