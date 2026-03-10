Poco X8 Pro et Pro Max : le lancement mondial est fixé au 17 mars

Poco a officiellement confirmé la date d’arrivée de sa prochaine génération de smartphones orientés performances. La marque donne rendez-vous le 17 mars 2026 à 13 h à Paris, pour un événement en ligne dédié à la série Poco X8 Pro.

La page teaser officielle parle d’une gamme « next-gen performance flagship », ce qui confirme clairement le positionnement très puissance/prix de ces nouveaux modèles.

La marque semble aussi changer légèrement de stratégie cette année. Au lieu de lancer un successeur direct au Poco X7 « standard », Poco concentrerait sa communication sur deux versions plus ambitieuses : le Poco X8 Pro et le Poco X8 Pro Max. Plusieurs médias spécialisés rapportent que les deux appareils seraient lancés à la fois sur les marchés mondiaux et en Inde, avec une commercialisation multi-régions quasi simultanée.

Poco X8 Pro et Pro Max : Une gamme recentrée sur les versions les plus musclées

Ce repositionnement n’a rien d’anodin. L’idée semble être de pousser la série X vers un segment plus premium, sans aller jusqu’aux tarifs des flagships les plus chers. D’après les informations relayées après les premiers teasers, le Poco X8 Pro remplacerait le Poco X7 Pro, tandis que le X8 Pro Max viendrait se placer au-dessus comme version la plus performante de la gamme.

Plusieurs sources estiment aussi que ces modèles seraient dérivés des Redmi Turbo 5 et Redmi Turbo 5 Max réservés à la Chine.

Le design aperçu dans les teasers reste assez proche de ce que Poco propose déjà, avec un style sobre mais quelques détails plus marqués. L’élément visuel le plus remarqué est la présence de cercles LED autour des caméras arrière, qui pourraient servir d’accent lumineux ou de système de notification, même si Poco n’a pas encore détaillé leur usage exact.

Dimensity 8500 Ultra et 9500 s : Poco met clairement l’accent sur les performances

Poco a déjà officialisé un point clé : les processeurs. Le Poco X8 Pro embarquera un MediaTek Dimensity 8500 Ultra, tandis que le Poco X8 Pro Max passera au Dimensity 9500 s, une puce plus puissante qui devrait rapprocher le modèle Max du niveau de performances d’un quasi-flagship.

Sur le papier, cela confirme que Poco veut continuer à séduire les utilisateurs qui privilégient la fluidité, le jeu mobile et les grosses performances brutes. Le choix de MediaTek n’est d’ailleurs plus du tout un pari risqué comme il y a quelques années : les séries Dimensity haut de gamme sont désormais devenues de vraies concurrentes des Snapdragon sur de nombreux usages. Cette dernière remarque relève d’une analyse générale, mais l’orientation performance des deux modèles est bien confirmée par Poco et par les relais spécialisés.

De très grosses batteries seraient au programme

Poco n’a pas encore publié la fiche technique complète, mais plusieurs fuites concordent sur un autre point important : l’autonomie. Le Poco X8 Pro pourrait recevoir une batterie d’environ 6 500 mAh, tandis que le Poco X8 Pro Max irait beaucoup plus loin avec une batterie qui pourrait atteindre 8 500 mAh. Des rumeurs évoquent aussi une charge filaire 100 W sur les deux modèles.

Si ces chiffres se confirment, Poco pourrait frapper fort sur un terrain devenu essentiel dans le milieu de gamme supérieur : proposer des smartphones très rapides, mais aussi capables d’endurer une grosse journée d’usage intensif sans difficulté. L’autonomie pourrait même devenir l’un des principaux arguments du Pro Max face à la concurrence. Cette conclusion est une inférence à partir des capacités de batterie évoquées par plusieurs sources.

Écran OLED 1,5K et haut taux de rafraîchissement

Les indiscrétions les plus récentes parlent d’écrans OLED 1,5K à 120 Hz pour les deux appareils. Le Poco X8 Pro utiliserait une dalle d’environ 6,59 pouces, tandis que le X8 Pro Max grimperait à 6,83 pouces. Certains rapports mentionnent également une luminosité maximale de 2 000 nits, un lecteur d’empreintes sous l’écran et même une certification IP69K sur certains marchés.

Autrement dit, Poco ne miserait pas uniquement sur la puce. La série X8 Pro chercherait aussi à offrir un ensemble assez complet, avec de grands écrans rapides et des finitions qui se rapprochent progressivement du haut de gamme. Là encore, il faudra attendre l’annonce officielle pour confirmer tous les détails, mais la direction générale paraît déjà assez claire.

Des prix potentiellement très agressifs en Europe

Même si Poco n’a pas encore officialisé les tarifs, une fuite repérée il y a quelques semaines sur des pages européennes de la marque évoquait un Poco X8 Pro à partir de 399,90 € et un Poco X8 Pro Max à partir de 529,90 €, avec plusieurs configurations de RAM et de stockage. Ces montants n’ont pas été confirmés par Poco, mais ils donnent une idée du positionnement possible.

Si ces prix sont corrects, le Poco X8 Pro pourrait devenir l’un des smartphones les plus agressifs de sa catégorie, tandis que le X8 Pro Max viserait un public prêt à payer un peu plus pour une puce plus musclée et une batterie hors norme. Là encore, il s’agit encore de fuite et non de données officielles.

Un lancement qui pourrait beaucoup compter pour Poco

La série X est souvent l’une des plus importantes chez Poco, car elle représente l’équilibre classique de la marque : beaucoup de performances pour un prix encore relativement accessible. Avec cette génération, Poco semble vouloir pousser encore plus loin cette logique en abandonnant le modèle de base pour mettre directement en avant deux variantes plus ambitieuses.

Rendez-vous donc le 17 mars 2026 à 13 h en France pour savoir si le Poco X8 Pro et le Poco X8 Pro Max tiennent vraiment leurs promesses. Sur le papier, ils ont déjà les ingrédients pour devenir deux références du rapport puissance/prix au printemps 2026.