Galaxy S26 plus léger que l’iPhone 17 sur toute la gamme

Dans la course aux smartphones les plus fins et les plus légers, Samsung pourrait bien préparer un véritable grand chelem. De nouvelles fuites affirment que toute la gamme Galaxy S26 serait non seulement plus fine… mais aussi plus légère que les iPhone 17 équivalents.

Selon @UniverseIce, qui a partagé un tableau comparatif sur X, les chiffres sont particulièrement ambitieux : le Galaxy S26 pèserait autour de 164 g, le S26+ avoisinerait 191 g, et le S26 Ultra tournerait autour de 214 g.

Cela rendrait le Galaxy S26 et le Ultra légèrement plus légers que leurs prédécesseurs de la série S25, tandis que le S26+ ne prendrait qu’un petit gramme — un écart totalement insignifiant en main.

Mais, c’est la comparaison avec Apple qui surprend le plus. Si ces chiffres se confirment, tous les modèles Galaxy S26 seraient à la fois plus légers et plus fins que les iPhone 17 qu’ils affrontent en face-à-face. Samsung l’avait déjà fait l’année dernière, mais rééditer l’exploit sur toute la gamme en 2026 montrerait une stratégie très claire : offrir la meilleure sensation possible en main, même si le reste évolue peu.

Une fuite datant de septembre avançait toutefois un Galaxy S26 Ultra à 217 g, créant un petit écart avec ce nouveau 214 g. Rien d’inhabituel à ce stade du cycle : les chiffres préliminaires varient souvent, et la valeur définitive ne devrait se préciser que dans les semaines précédant l’annonce officielle.

Galaxy S26 : plutôt timide côté nouveautés

En parallèle, ces prouesses de finesse et de légèreté semblent s’accompagner de compromis. Les rumeurs autour des Galaxy S26 sont, pour l’instant, plutôt timides côté nouveautés. On parle d’une légère hausse de la recharge sans-fil sur les trois modèles, et d’un petit boost en recharge filaire pour l’Ultra, mais la majorité des composants internes seraient reconduits de la génération actuelle.

La batterie illustre parfaitement ce statu quo : seul le modèle standard pourrait recevoir un léger coup de pouce, tandis que les S26+ et S26 Ultra conserveraient leurs capacités de 4 900 mAh et 5 000 mAh pour la troisième année consécutive. Une stagnation qui laisserait d’ailleurs l’iPhone 17 Pro Max prendre un avantage surprenant : avec 5 088 mAh, il dépasserait pour la première fois le modèle Ultra en capacité, et pourrait logiquement offrir une meilleure endurance.

Autrement dit, Samsung semble prêt à affiner encore ses flagships — mais peut-être au prix d’une vraie évolution technologique.