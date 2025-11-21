L’année 2026 s’annonce chargée pour les amateurs de smartphones compacts en Chine. Plusieurs marques travaillent déjà sur des formats plus réduits, à contre-courant des écrans géants devenus la norme. Parmi elles, OPPO et OnePlus semblent les plus avancés, et une nouvelle fuite du leaker Smart Pikachu vient donner les premiers contours des Find X9s et OnePlus 15T.

Selon lui, OPPO et OnePlus préparent chacun une variante compacte de 6,3 pouces, positionnée comme une mise à jour régulière de leurs gammes.

Si les noms définitifs ne sont pas confirmés, tout indique que l’on parle bien des Find X9s et du OnePlus 15T.

Un format compact, mais un positionnement premium assumé

La source évoque une montée en gamme sur plusieurs aspects. Les deux modèles adopteraient un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, une caractéristique jusqu’ici réservée aux appareils les plus haut de gamme. La conception évoluerait également vers un châssis intermédiaire en métal et une identité visuelle renouvelée, notamment avec des coins plus arrondis.

Le point le plus surprenant concerne la batterie. OPPO et OnePlus testeraient actuellement des prototypes embarquant des capacités proches des 7 000 mAh, un chiffre énorme pour un smartphone compact.

Si cela se confirme, ces modèles deviendraient tout simplement les “mini-phones” les plus endurants du marché.

OnePlus 15T : un retour de l’ultra-grand-angle ?

Interrogé sur les capacités photo de la future version compacte de OnePlus, Smart Pikachu a préféré tempérer : le OnePlus 15T serait avant tout un smartphone “orienté performances”.

Pourtant, plusieurs rapports affirment que OnePlus prévoit bien d’ajouter un ultra-grand-angle, absent sur la génération actuelle, ce qui ferait disparaître l’une des critiques majeures adressées au modèle précédent.

Puces haut de gamme et date de sortie

Côté processeur, la logique resterait la même que sur les versions principales. Le OPPO Find X9s devrait inaugurer le Dimensity 9500+, tandis que le OnePlus 15T profiterait du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce spécialement pensée pour le très haut niveau de performance.

Quant à la sortie, Smart Pikachu évoque une fenêtre assez claire : mars 2026, si le calendrier reste inchangé.

Un retour du haut de gamme compact ?

Si ces fuites se confirment, OPPO et OnePlus pourraient bien contribuer à relancer un segment presque disparu : celui des smartphones premium réellement maniables. Une taille contenue, une grosse batterie, un design raffiné et les dernières puces du marché… la recette a tout pour séduire ceux qui ne veulent plus choisir entre format pratique et fiche technique ambitieuse.