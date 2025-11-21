Accueil » Dietpi 19.9 est là : La distribution Linux gagne en lisibilité et en stabilité

DietPi vient de publier sa mise à jour 19.9, et cette nouvelle version apporte à la fois une application inédite dans son catalogue de logiciels optimisés et plusieurs améliorations bienvenues pour les utilisateurs de Raspberry Pi et d’autres SBC.

La nouveauté la plus marquante est l’ajout de BirdNET-Go dans la liste des logiciels optimisés. Cette application sert de serveur d’analyse acoustique destiné à identifier automatiquement les chants d’oiseaux captés par un simple microphone. Elle repose sur le même modèle BirdNET allégé (TensorFlow Lite) que BirdNET-Pi ou BirdNET Analyzer, mais se distingue par une volonté claire de simplifier l’installation et la configuration.

Comme toujours avec DietPi, le système propose une installation automatisée en un clic via son gestionnaire de logiciels, ce qui rend la mise en place particulièrement accessible, même sur des machines modestes.

La version 19.9 apporte également des améliorations plus générales. Le bannière DietPi, qui s’affiche à chaque connexion, bénéficie désormais d’un meilleur retour à la ligne, ce qui améliore la lisibilité sur les petits écrans ou dans des fenêtres de terminal réduites. L’équipe a aussi corrigé un problème lié à ZeroTier, qui empêchait certains utilisateurs de mener à bien les commandes d’upgrade via APT.

Bonne nouvelle également pour ceux qui utilisent UrBackup : le service dispose maintenant d’un dépôt APT officiel, ce qui permet de l’installer et de le maintenir à jour beaucoup plus facilement. Par ailleurs, plusieurs logiciels — dont NAA Daemon, Medusa, Mosquitto ou encore l’interface graphique de Moonlight — sont désormais compatibles avec les systèmes ayant migré vers la base Debian 13 « Trixie ».

Dietpi 19.9 : correction de bugs

La mise à jour s’accompagne aussi d’un lot de corrections de bugs touchant les logiciels optimisés. Jellyfin, Medusa, SABnzbd, Lidarr, Prowlarr, Bazarr et NodeJS bénéficient tous de correctifs, ce qui intéressera particulièrement ceux ayant rencontré des soucis de stabilité ou d’installation récemment.

Pour mettre à jour votre système, il suffit de se connecter à sa machine et d’attendre que la bannière annonce la disponibilité de la nouvelle version. Une simple commande dietpi-update lancera ensuite le processus. Comme toujours, il est préférable de vérifier au préalable que vos services peuvent être temporairement interrompus.

Même si BirdNET-Go ne trouvera pas une utilité chez tout le monde, cette mise à jour montre que DietPi continue d’évoluer activement. Beaucoup utilisent déjà cette distribution ultra-légère comme base pour des services du quotidien — Nextcloud, FreshRSS ou des outils multimédia — et cette version 19.9 renforce encore sa fiabilité et son attrait.