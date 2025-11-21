Accueil » Samsung revient à deux CEO, TM Roh prend la tête de la division mobile

À seulement quelques semaines de la présentation du très attendu Galaxy S26, Samsung opère une manœuvre stratégique majeure. Le géant coréen revient à sa traditionnelle structure à deux CEO… et le nouveau nom est particulièrement familier aux fans de mobiles.

TM Roh, déjà Head of Mobile eXperience (MX) — la division responsable des smartphones Galaxy, tablettes, wearables, téléviseurs et électroménager — devient officiellement co-CEO de Samsung Electronics.

Ce changement intervient dans un moment charnière pour l’entreprise, alors que Samsung s’apprête à entrer dans une nouvelle ère d’IA mobile.

Un retour à la structure historique de Samsung

Samsung renoue avec son modèle bicéphale, longtemps considéré comme le plus stable pour gérer ses activités massives et variées.

TM Roh → co-CEO, responsable de tout l’écosystème mobile et grand public (MX).

Young Hyun Jun → co-CEO, Vice Chairman, responsable de la division Device Solutions (DS), qui englobe les puces mémoire et les semi-conducteurs.

Samsung était passé sous direction mono-CEO après le décès brutal, en mars dernier, de Han Jong-hee, figure clé du groupe et pilier de ses activités téléviseurs pendant près de 40 ans.

La disparition de Han avait laissé Young Hyun Jun seul à la barre, à un moment particulièrement délicat :

ralentissement des semi-conducteurs,

pression géopolitique,

concurrence féroce sur l’IA mobile.

La vision laissée par Han Jong-hee

Avant son décès, Han avait défini la stratégie Samsung jusqu’en 2025 :

Priorité absolue : le leadership en IA mobile partenariat étroit avec Google création de Galaxy AI, lancement phare de Entourer pour chercher.

Objectif : créer un « Super Gap » Han voulait creuser un écart technologique durable face à Apple, Google et les marques chinoises. Son absence a créé un vrai vide stratégique… que Samsung vient désormais combler.



TM Roh : un choix sûr, solide, stratégique

Selon Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities : « Samsung a fait un choix sûr et prévisible, visant clairement à renforcer la compétitivité du groupe ». Les divisions qui ont le mieux performé cette année ? La mémoire, et le mobile.

En nommantTM Roh co-CEO, Samsung montre qu’elle veut capitaliser sur ces deux forces et accélérer.

Côté puces, Young Hyun Jun a mené une remontée spectaculaire dans la course aux AI accelerators, grignotant le terrain laissé à Nvidia, SK Hynix et d’autres.

AvecTM Roh au sommet, que va devenir Samsung Mobile ?

SiTM Roh accède au rôle de co-CEO maintenant, ce n’est pas un hasard : le Galaxy S26 arrive dans quelques semaines.

Roh a toujours été l’un des architectes les plus audacieux de Samsung Mobile, notamment l’expansion massive des foldables, la montée en gamme du Galaxy S, l’intégration poussée de l’IA dans tout l’écosystème, la stratégie très agressive contre Apple sur plusieurs marchés.

À quoi s’attendre dans les mois qui viennent ?

Encore plus d’IA dans chaque appareil Galaxy, du premium à l’entrée de gamme.

Nouveaux services transversaux entre téléphones, tablettes, PC, TV et objets connectés.

Fonctionnalités poussant le hardware plus loin, notamment en photo et en autonomie.

Écosystème plus verrouillé et plus cohérent, façon Apple… mais à la sauce Samsung.

Tout laisse penser que les utilisateurs verront un Samsung plus agressif, plus rapide, plus audacieux — exactement ce dont la marque a besoin face à Apple, Google et les challengers chinois qui montent.