OnePlus 15T : le futur smartphone compact aura une batterie de 7 000 mAh

À peine le OnePlus 15 lancé en Chine et en route pour une sortie mondiale en novembre, la marque travaille déjà sur son prochain smartphone haut de gamme.

Et cette fois, il s’agirait d’un modèle plus compact, destiné à ceux qui regrettent les téléphones puissants de petite taille.

Un OnePlus 15T en préparation pour 2026

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, OnePlus développe actuellement un smartphone à écran réduit, mais équipé du tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce modèle serait le successeur direct du OnePlus 13T (et de sa version asiatique, le 13 s), et pourrait s’appeler OnePlus 15T à l’international.

Le lancement serait prévu pour la première moitié de 2026, probablement au printemps.

Selon les premières informations, le OnePlus 15T se vanterait d’un écran plat de 6,31 pouces offrant une résolution 1.5K LTPS OLED, de bords fins et parfaitement symétriques, une certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie en test, autour des 7 000 mAh selon les prototypes.

Ces caractéristiques placeraient le OnePlus 15T au même niveau que les flagships les plus puissants du marché, tout en restant plus compact qu’un Galaxy Ultra ou un iPhone Pro Max.

Une autonomie à la hauteur ?

Le point intéressant — voire surprenant — est la batterie potentiellement massive : OnePlus testerait des capacités supérieures à 7 000 mAh, ce qui serait inédit pour un smartphone de ce format. Si cette configuration est confirmée, le OnePlus 15T pourrait devenir le compact le plus endurant du marché.

Aucun détail précis n’a encore fuité sur le module photo. Le précédent 13T avait été critiqué pour son capteur ultra grand-angle absent. On s’attend donc à ce que le OnePlus 15T corrige ce manque et propose un trio photo complet, plus cohérent avec les standards haut de gamme de 2026.

Une sortie mondiale ? Rien n’est moins sûr

Le OnePlus 13T était resté exclusif à la Chine, tandis que le 13 s n’avait été commercialisé qu’en Inde. Beaucoup espèrent que OnePlus changera de stratégie en 2026 et proposera enfin son compact flagship à l’international, notamment en Europe.

Malgré la nostalgie autour des petits téléphones, les ventes prouvent que la majorité des consommateurs préfère les grands écrans et les grosses batteries. Mais pour les amateurs de compacité sans compromis sur la puissance, le OnePlus 15T pourrait bien devenir le smartphone idéal — à condition qu’il quitte enfin la Chine.