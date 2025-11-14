NotebookLM intègre Deep Research pour des rapports complets

Google continue d’unifier ses outils d’IA, et, cette fois, c’est NotebookLM qui profite du gros cerveau de Gemini : Deep Research. Dans la semaine, tous les utilisateurs pourront accéder à ce moteur de recherche autonome intégré directement dans leurs carnets.

Cette évolution transforme NotebookLM en bien plus qu’un assistant de prise de notes : c’est désormais un véritable chercheur virtuel capable d’explorer le Web, d’analyser des sources complexes, de structurer un rapport et de le lier à vos documents existants… sans que vous ayez à quitter votre workflow.

Deep Research s’intègre à NotebookLM : du simple résumé au rapport complet

NotebookLM pouvait déjà résumer, analyser et relier vos documents. Mais, avec Deep Research, il franchit une nouvelle étape : il navigue sur le Web pour vous, comme le fait déjà Gemini dans Gmail, Drive ou Google Chat.

Deux modes de recherche sont désormais proposés :

Fast Research—pour aller vite Recherche immédiate

Résultats courts et exploités rapidement

Idéal pour s’orienter ou débloquer une question simple Deep Research—pour un dossier complet Analyse approfondie

Recherche de sources « de haute qualité » (articles, papiers académiques, pages web)

Génération d’un plan de recherche avant exécution

Rapport final entièrement sourcé

Possibilité d’ajouter des documents pendant que le rapport se construit en arrière-plan

Résultat : vous pouvez construire une véritable base de connaissances autour d’un sujet, sans jongler entre onglets, PDFs et moteurs de recherche.

NotebookLM devient compatible avec davantage de fichiers

Google élargit aussi le type de documents intégrables :

Google Sheets—parfait pour extraire automatiquement statistiques et tendances

Fichiers Drive via simple URL (PDF, Docs…)

Microsoft Word (.docx)

PDFs Drive sans import manuel

Ces formats s’ajoutent à l’existant, et permettent enfin d’ingérer des corpus mixtes (textes + tableau + URL + documents techniques).

NotebookLM évolue rapidement : vidéos, podcast IA, mobile… et maintenant recherche web

Depuis fin 2023, Google transforme NotebookLM en plateforme de recherche créative :

Audio Overviews : un « podcast IA » basé sur vos documents

Video Overviews: synthèse visuelle en présentation

Applications Android & iOS

Organisation automatique de documents

Maintenant : Deep Research

L’ambition de Google est claire : faire de NotebookLM un espace où l’on peut centraliser, analyser et synthétiser tout type de contenu — personnel, professionnel ou scolaire.

Tu comptes l’utiliser ? Ce nouveau NotebookLM tend à devenir un assistant de recherche complet, bien plus avancé que la simple prise de notes augmentée.

Curieux d’avoir ton avis : c’est un outil qui te ferait gagner du temps, ou un pas de plus vers une IA trop présente dans nos flux de travail ?