Huawei Mate 80 : le flagship aurait 20 Go de RAM, un record mondial

La série Huawei Mate 80 se rapproche de son lancement, prévu pour le 25 novembre, et comme souvent, ce sont les fuites qui dessin­ent déjà le portrait des nouveaux flagships. La dernière rumeur venue de Chine n’est pas passée inaperçue : Huawei envisagerait d’équiper certains modèles de la série Mate 80… d’un énorme 20 Go de RAM.

Aujourd’hui, même les smartphones Android les plus haut de gamme plafonnent entre 12 et 16 Go. Un saut à 20 Go ferait immédiatement du Mate 80 un appareil à part, une sorte de démonstration technologique destinée à reprendre la main dans le marché premium.

Un Mate 80 prêt à bousculer les limites du hardware

Les Mate 80 devraient inaugurer le Kirin 9030, une nouvelle puce maison dont on sait encore peu de choses, si ce n’est qu’elle représentera une montée en puissance notable par rapport au Kirin précédent.

L’ensemble de la gamme bénéficiera aussi d’un système de reconnaissance faciale 3D, une première pour le modèle standard, jusqu’ici réservé au Pro ou au RS.

Les fuites évoquent également un prototype équipé d’un ventilateur interne actif, ce qui suggère soit une recherche d’optimisation thermique très agressive, soit des ambitions en matière de performances soutenues, possiblement liées à l’IA ou au gaming.

Une gamme restructurée avec l’arrivée du Mate 80 Pro Max

Huawei préparerait quatre modèles : le Mate 80 classique, le Mate 80 Pro, le nouveau Mate 80 Pro Max, et le Mate 80 RS Master Edition. Le Pro Max viendrait remplacer l’appellation Pro+, mais le changement ne serait pas purement marketing. Selon MyDrivers, Huawei prévoirait une différenciation plus nette entre le Pro et le Pro Max, même si les spécifications précises n’ont pas encore filtré.

Toute la série adoptera un nouveau module photo rouge érable (red maple), un design premium qui marque une rupture esthétique avec les Mate précédents. On retrouve aussi un lecteur d’empreintes latéral, un choix assez rare sur cette gamme, peut-être lié aux contraintes du design ou du système de déverrouillage 3D.

Lancement imminent, mais prudence face aux fuites

Comme toujours, rien n’est gravé dans le marbre avant l’annonce officielle.

Cependant, l’idée d’un Mate 80 équipé de 20 Go de RAM, du Kirin 9030, d’un éventuel système de refroidissement actif et d’une nouvelle organisation de la gamme laisse penser que Huawei s’apprête à livrer l’un de ses plus gros coups d’éclat depuis des années.