NotebookLM : Google transforme son assistant IA en véritable tuteur personnel

Google vient d’enrichir NotebookLM, son assistant de recherche et d’apprentissage boosté à l’IA, avec une série de nouveautés majeures. Flashcards, Quiz, rapports repensés et un nouveau mode « Learning Guide » font évoluer l’outil au-delà du simple assistant : NotebookLM devient un professeur virtuel interactif.

Flashcards et Quiz interactifs pour apprendre efficacement

La plus grosse nouveauté concerne les flashcards (cartes mémoire) et quiz générés automatiquement. Il suffit d’importer un document (notes de cours, rapport, article scientifique, etc.) pour obtenir en quelques secondes des petites fiches de révision et des questionnaires à choix multiple.

Atouts clés :

Possibilité de régler le niveau de difficulté (Facile, Moyen, Difficile).

Contrôle du nombre de questions ou cartes générées.

Fonction « Expliquer » qui détaille la réponse correcte ou explique pourquoi une erreur a été faite.

Chaque explication est cité et sourcée, garantissant la fiabilité (pas de « hallucinations » IA).

Rapports intelligents et formats variés

En plus des formats existants (Briefing doc, Study Guide), NotebookLM propose désormais un mode « Blog Post » qui synthétise un contenu sous forme d’article clair et agréable à lire.

Selon la nature des documents fournis, l’IA suggère des formats adaptés :

Glossaire de termes clés pour un article académique.

Analyse de personnages pour une nouvelle littéraire.

Critique structurée pour un essai.

Le « Learning Guide » : un mode tutorat socratique

La nouvelle Learning Guide change totalement l’approche : plutôt que de donner uniquement des réponses, l’IA pose des questions ouvertes et progressives, incitant l’utilisateur à raisonner étape par étape.

L’idée est de recréer l’expérience d’un vrai tuteur humain, qui aide à comprendre plutôt qu’à réciter. Le discours s’adapte au niveau de l’utilisateur, pour rendre les concepts complexes plus accessibles.

Partenariat avec OpenStax : des manuels gratuits intégrés

Pour consolider sa valeur éducative, NotebookLM s’associe à OpenStax, fournisseur de manuels gratuits et validés par des pairs. Six matières sont couvertes dès le lancement :

Biologie

Biologie avancée (AP Biology)

Chimie

Psychologie

Introduction au business

Management

Ces manuels serviront de base fiable pour générer des notebooks interactifs dès le départ.

Un nouveau mode audio plus utile

NotebookLM proposait déjà un mode « podcast deep dive », jugé trop répétitif. Désormais, un nouveau format débat/critique audio permet :

d’écouter un résumé clair,

de comprendre les raisonnements derrière une idée,

d’entendre un « contre-argument ».

Une façon plus stimulante d’apprendre en audio, utile notamment pour réviser en mobilité.

NotebookLM s’impose comme un outil incontournable

Avec ces nouveautés, NotebookLM s’impose comme un véritable compagnon d’apprentissage : un mix entre assistant de recherche, professeur particulier et outil d’auto-évaluation.

Disponible aussi bien pour les utilisateurs gratuits que payants, il devient un argument majeur pour l’abonnement Google AI.