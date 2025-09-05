Accueil » Google NotebookLM : personnalisez vos podcasts IA avec de nouveaux formats et voix

Google continue d’enrichir NotebookLM, son assistant IA dédié à la prise de notes et à la recherche. Déjà apprécié pour sa capacité à transformer des documents complexes en podcasts audio digestes, l’outil franchit une nouvelle étape en permettant aux utilisateurs de personnaliser le ton et le style de leurs Audio Overviews.

NotebookLM : Quatre formats au choix pour vos podcasts IA

Jusqu’ici, NotebookLM générait automatiquement des résumés audio en style conversationnel. Désormais, vous pouvez choisir parmi quatre formats distincts pour adapter vos podcasts à vos besoins :

Deep Dive: une discussion approfondie où deux hôtes IA décortiquent vos documents en posant des questions et en explorant les détails.

Brief : un résumé condensé, idéal pour saisir l’essentiel en quelques minutes.

Critique : un retour critique sur vos sources, avec des conseils pour améliorer vos contenus.

Débat : un débat entre deux voix virtuelles offrant des points de vue différents sur le même sujet.

Chaque format peut être ajusté en durée, qu’il s’agisse d’un aperçu rapide ou d’une analyse plus longue.

De nouvelles voix pour plus de personnalisation

En plus des nouveaux formats, Google introduit une fonctionnalité très demandée : le choix de voix différentes pour vos podcasts IA. Cela rend les sessions d’écoute plus agréables et mieux adaptées aux préférences de chaque utilisateur.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une stratégie plus large de Google pour faire de NotebookLM un hub incontournable de productivité et de créativité :

Video Overviews : lancés récemment, ils transforment vos notes, PDF et images en présentations visuelles digestes.

Notebooks thématiques : une collection de carnets créés par des chercheurs, auteurs et associations est disponible pour explorer divers sujets.

Applis Android et iOS : déployées depuis mai, elles facilitent l’accès mobile à toutes les fonctionnalités.

Disponibilité mondiale immédiate

Google a confirmé que les nouveaux formats d’Audio Overviews sont disponibles dès cette semaine dans toutes les langues prises en charge. Une ouverture internationale qui confirme l’ambition de NotebookLM de s’imposer comme un outil universel pour étudiants, chercheurs, journalistes ou créatifs.

Avec ces évolutions, NotebookLM ne se contente plus de résumer : il adapte le ton, la forme et la voix à votre besoin précis. Qu’il s’agisse d’un briefing rapide, d’une critique constructive ou d’un débat simulé, l’outil s’affirme comme une solution polyvalente et innovante.