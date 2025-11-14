Accueil » Google Messages : les @mentions arrivent enfin dans les groupes RCS

Google n’a vraiment aucune intention de lever le pied : après une avalanche de nouveautés ces derniers mois, l’application Google Messages prépare désormais une fonctionnalité que les utilisateurs réclament depuis des années — les @mentions dans les conversations de groupe.

Et bonne nouvelle : les premiers tests viennent de commencer.

Les @mentions débarquent dans Google Messages

Aperçue pour la première fois en juin, la nouvelle fonction permet de mentionner un membre du groupe en tapant simplement « @ », exactement comme sur WhatsApp, Messenger ou iMessage.

Plusieurs utilisateurs relayés par 9to5Google disent avoir reçu une notification dans leurs discussions leur expliquant que : « Vous pouvez @mentionner quelqu’un pour attirer son attention — même si ses notifications sont désactivées ».

En d’autres termes : même si un membre a mis la conversation en sourdine, l’app s’assure qu’il verra la mention. Enfin, une façon de réveiller ceux qui « oublient » toujours de répondre.

Fonction en test, réservée pour l’instant à une bêta

Pour le moment, seule une petite portion d’utilisateurs y a accès. Il faut être inscrit au programme bêta, avoir la version 20251103_00_RC00 de Google Messages, être dans un groupe RCS (la mention ne fonctionne pas en SMS/MMS).

Même parmi ceux remplissant ces conditions, Google active la fonctionnalité de manière progressive, côté serveur.

Petit plus malin : l’édition du nom

Quand vous tapez « @ », Google Messages vous propose les contacts compatibles. Une fois la mention insérée, vous pouvez modifier le nom affiché (par exemple, supprimer un nom de famille) sans casser la mention elle-même. Idéal pour garder le groupe lisible.

Google Messages s’inspire (enfin) des meilleurs

Avec cette nouveauté, Google continue de combler l’écart avec iMessage et d’autres apps déjà riches en fonctions « sociales ». On a déjà eu les alertes pour contenus sensibles, les outils antispam améliorés, les réactions RCS, les réponses dans le fil, et les améliorations de groupes.

Les @mentions étaient l’un des derniers manques criants — c’est en bonne voie d’être réglé.

Disponibilité

Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité est en cours de test avec un petit groupe d’utilisateurs sur la version bêta. Pour le déploiement global, ce dernier interviendra probablement dans un proche avenir, mais non encore annoncé.

Comme toujours, Google active progressivement pour repérer d’éventuels bugs avant la diffusion en version stable. Avec cette mise à jour, Google fait un pas de plus pour moderniser ses conversations RCS, déjà renforcées ces derniers mois par de nouvelles protections antispam, des avertissements pour contenus sensibles et des outils de synchronisation plus fiables.