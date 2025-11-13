Accueil » Le prochain pliable de Huawei aura un ratio 14:10 pour la lecture et le multitâche

Le prochain pliable de Huawei aura un ratio 14:10 pour la lecture et le multitâche

Une nouvelle fuite venue de Chine laisse entendre que Huawei s’apprête à enrichir sa gamme de smartphones pliables avec un modèle inédit. Le leaker réputé Digital Chat Station a révélé sur Weibo qu’un des cinq plus grands constructeurs chinois teste actuellement un nouveau smartphone pliable à large écran.

Et tous les indices pointent vers… Huawei.

Un smartphone pliable plus large que tous les autres : 7,6 pouces + 5,5 pouces

Selon la fuite, le futur modèle embarquerait un écran interne de 7,6 pouces, accompagné d’un écran externe de 5,5 pouces, le tout avec un ratio proche du 14:10 — un format bien plus large que celui des foldables traditionnels.

Le smartphone disposerait également d’une puce haut de gamme, décrite comme une « énième génération de SoC flagship », formulation typique des appareils Huawei sous Kirin, d’un téléobjectif périscopique, et d’une batterie proche de 6 000 mAh, une capacité impressionnante pour un foldable.

DCS a aussi précisé qu’il ne s’agissait pas du OPPO Find N6, ce qui réduit encore la liste des suspects.

Vers un « Pura X Max » ? Huawei insiste sur le format large

Digital Chat Station affirme que l’appareil serait le premier grand foldable large du marché, un format que Huawei a déjà expérimenté avec son surprenant Pura X. Le Pura X adopte en effet un écran interne très large au format 16:10, pensé pour la lecture, les vidéos et le multitâche. Son approche à contre-courant du marché des foldables verticaux en fait une base crédible pour un modèle plus grand et plus ambitieux.

Ce futur foldable pourrait ainsi représenter une évolution logique : un Pura X version « full-size », plus proche d’une petite tablette qu’un smartphone traditionnel.

Une riposte au futur iPhone Fold ?

Le timing est intéressant, car les rumeurs s’intensifient autour du premier iPhone pliable. Apple travaillerait sur une dalle 7,7 pouces avec un ratio 14.1 : 10, c’est-à-dire un format large très proche de celui évoqué par DCS.

Si Huawei prépare un foldable similaire, il pourrait s’agir d’une réponse stratégique directe à Apple — un moyen d’occuper le terrain avant que l’iPhone Fold ne débarque.

Pourquoi ce format large pourrait changer la donne ?

Contrairement aux smartphones pliables classiques — plus hauts et étroits —, ce nouveau format promet une lecture plus naturelle, proche d’une tablette, un affichage vidéo plus immersif, moins de scroll en navigation web, un espace de multitâche plus cohérent, et une expérience de jeu plus confortable.

C’est une vision très différente du foldable vertical traditionnel, et Huawei semble vouloir creuser ce sillon.

Un nouveau segment du pliable en préparation ?

Si la fuite est exacte, Huawei préparerait un smartphone pliable d’un nouveau genre : large, immersif et conçu comme une mini-tablette pliable. Entre l’arrivée du futur iPhone Fold et l’expansion des formats expérimentaux, comme le Pura X, le marché pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère où plusieurs formes de pliables coexisteront.

Huawei pourrait bien être le premier à dégainer ce nouveau format — et à redéfinir ce qu’un foldable « grand écran » peut offrir.