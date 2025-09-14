Accueil » Huawei Pura X : un pliable milieu de gamme à 840 dollars avec écran 16:10 en préparation

Huawei Pura X : un pliable milieu de gamme à 840 dollars avec écran 16:10 en préparation

Huawei Pura X : un pliable milieu de gamme à 840 dollars avec écran 16:10 en préparation

Huawei semble décidé à démocratiser les smartphones pliables. Selon le leaker Digital Chat Station, Huawei plancherait sur une version milieu de gamme de son Pura X, premier foldable lancé avec un écran au format 16:10.

Le Pura X original, sorti en mars 2025 en Chine à environ 1 250 dollars, a séduit plus de 700 000 utilisateurs grâce à son large écran 6,3 pouces 16:10, offrant une expérience proche de la tablette. La nouvelle version, attendue autour de 5 999 yuans (≈ 720 euros), devrait conserver ce format atypique, au cœur de son identité.

Nouveau Pura X : Des concessions sur la fiche technique

Pour réduire le prix, Huawei pourrait revoir certaines caractéristiques techniques à la baisse, sans toucher à l’essentiel : l’écran pliable. La promesse est claire : proposer un smartphone pliable au design différent, mais à un tarif bien plus accessible que les modèles premium.

Le timing est idéal : le Mate XT, le nouveau smartphone à triple pli de Huawei est en passe d’atteindre 1 million d’utilisateurs, et les rumeurs annoncent que Apple préparerait un iPhone Fold avec un format analogue.

En multipliant les déclinaisons du Pura X, Huawei consolide sa place de leader sur le marché chinois du pliable, tandis que Samsung tente de défendre son territoire.

Un lancement international incertain

Le premier Pura X n’a jamais quitté la Chine, et rien n’indique pour l’instant que cette version plus abordable sera proposée à l’international. Si Huawei se limite encore à son marché local, ce modèle pourrait néanmoins ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de pliables « grand public ».

Avec ce futur Pura X milieu de gamme, Huawei veut prouver qu’un pliable peut être innovant et plus accessible. Reste à voir si la stratégie s’étendra au-delà de la Chine ou si la marque gardera l’exclusivité de cette formule gagnante sur son marché local.