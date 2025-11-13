Accueil » Galaxy S26 Edge est annulé : les maquettes montrent son design ultra-fin (5,5 mm)

Galaxy S26 Edge est annulé : les maquettes montrent son design ultra-fin (5,5 mm)

Galaxy S26 Edge est annulé : les maquettes montrent son design ultra-fin (5,5 mm)

Le sort du Galaxy S26 Edge semble désormais scellé. Alors que Samsung s’apprête à dévoiler une gamme Galaxy S26 très classique — un Galaxy S26, un Galaxy S26+ et un Galaxy S26 Ultra — le modèle Galaxy S26 Edge, ultra-fin et très attendu, serait officiellement… annulé.

Et grâce aux nouvelles maquettes révélées par OnLeaks, on découvre à quel point ce smartphone aurait pu marquer les esprits.

Galaxy S26 Edge : Un design incroyablement fin qui ne verra peut-être jamais le jour

OnLeaks a publié des images d’un modèle factice du Galaxy S26 Edge, et la première chose qui frappe, c’est son extrême finesse : 5,5 mm d’épaisseur seulement.

Mis côte à côte avec un iPhone 16 Pro, l’écart est spectaculaire. Le téléphone semble taillé comme une lame, avec une silhouette presque irréelle pour un smartphone Android haut de gamme.

Les précédentes maquettes n’étaient que des modèles grossiers. Cette fois, le modèle factice est détaillé, peint en noir, et se rapproche fortement d’un modèle d’exposition que l’on verrait en boutique. Autant dire que Samsung avait quelque chose de très spécial entre les mains.

Un avenir compromis : le Edge disparaît de la stratégie S26

Selon plusieurs sources, dont OnLeaks, Samsung aurait décidé de mettre fin, au moins temporairement, au projet Galaxy S26 Edge. Le constructeur reviendrait donc à un trio classique : Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, tous attendus pour février 2026.

Cette décision intervient alors que des rumeurs laissaient entrevoir un repositionnement du Galaxy S26 “standard” en modèle “Pro”, mais Samsung semble finalement avoir abandonné l’idée.

Un smartphone sublime… mais condamné par sa batterie ?

Soyons honnêtes : un téléphone de 5,5 mm d’épaisseur, c’est un rêve pour le design… mais un cauchemar pour l’autonomie. On l’a vu avec le Galaxy S25 Edge : l’esthétique était magnifique, l’expérience en main excellente, mais la batterie trop petite freinait son adoption. Et à moins que Samsung n’ait adopté une batterie révolutionnaire en silicium-carbone — ce qui n’est manifestement pas le cas — le S26 Edge aurait probablement souffert du même problème.

Cette contrainte semble avoir pesé lourd dans la balance. Aujourd’hui, alors que les utilisateurs réclament des batteries plus grandes, une endurance solide et moins de chargeurs, un modèle ultra-fin risque simplement de ne plus trouver son public.

Un gâchis esthétique, une décision rationnelle ?

Visuellement, le Galaxy S26 Edge aurait été l’un des smartphones les plus élégants de 2026. Mais dans un marché où batterie, endurance thermique et IA embarquée deviennent prioritaires, Samsung préfère consacrer ses ressources à ses modèles principaux — et surtout au Galaxy S26 Ultra, qui intégrera le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans toutes les régions.

Les Galaxy S26 et S26+, eux, alterneraient entre Exynos 2600 et Snapdragon selon les marchés. Toute la gamme profiterait aussi d’une RAM plus rapide, avec à la clé de meilleures performances photo et vidéo.

Un chef-d’œuvre esthétique… mais sacrifié pour de bonnes raisons

Le Galaxy S26 Edge restera peut-être dans l’histoire comme l’un des plus beaux smartphones jamais conçus… mais jamais commercialisés. Samsung semble avoir choisi la raison plutôt que la séduction visuelle : aujourd’hui, l’endurance compte plus que la finesse extrême.

Trop fin pour embarquer une grosse batterie, le Galaxy S26 Edge aurait frustré une partie du public. Mais, Samsung pourrait garder l’idée dans un coin, prête à la ressortir lorsque les batteries nouvelle génération seront enfin prêtes.

Et si ce n’était qu’un report, et non une annulation définitive ? Avec Samsung, tout reste possible.