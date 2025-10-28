Accueil » iPhone Air : Apple a-t-elle remplacé les modèles Plus pour rien ?

Apple a décidé de tirer un trait sur les modèles « Plus » pour les remplacer par une nouvelle gamme : l’iPhone Air. Le problème ? L’histoire semble se répéter.

Tout comme les iPhone mini avant eux, les modèles Plus ne se vendaient pas assez bien. Apple espérait donc que cette nouvelle formule trouverait enfin son public — un iPhone plus fin et plus design, capable de rivaliser à la fois avec le modèle de base iPhone 17 et les versions Pro.

Mais, selon les premiers chiffres… c’est raté.

L’iPhone Air vend moins bien que les modèles Plus

D’après un rapport d’un analyste du secteur, l’iPhone Air affiche des ventes inférieures à celles des anciens modèles Plus qu’il devait remplacer. Face à cette contre-performance, Apple aurait déjà réduit sa production de manière significative.

Le produit divise : certains utilisateurs adorent son design ultrafin, tandis que d’autres le renvoient après quelques jours, préférant un iPhone 17 classique ou un modèle Pro.

Les raisons les plus souvent citées ? L’autonomie plus faible et un appareil photo en retrait.

Faut-il s’attendre à une annulation, comme chez Samsung ?

L’exemple de Samsung n’aide pas à rassurer : à peine un an après le lancement du Galaxy S25 Edge, le constructeur coréen a abandonné ce modèle pour revenir aux versions Plus, jugées plus rentables.

Faut-il craindre un scénario similaire chez Apple ? Pas pour l’instant. D’après les informations disponibles, la firme de Cupertino compte poursuivre la gamme iPhone Air pendant encore plusieurs années. L’objectif reste d’en faire le nouveau standard des iPhone « grand public », quitte à ajuster la formule au fil du temps.

Un concept prometteur, mais encore immature

L’idée derrière l’iPhone Air — un smartphone ultra-fin, léger et élégant — a du potentiel. Mais comme le souligne l’article, cette catégorie émergente manque encore de maturité, surtout côté batterie. Les fabricants chinois ont déjà commencé à adopter des batteries au silicium-carbone, plus denses et plus efficaces. Une fois cette technologie intégrée, ces téléphones fins pourraient vraiment s’imposer.

Et vous, pensez-vous qu’Apple doit abandonner l’iPhone Air ou lui laisser une seconde chance ?