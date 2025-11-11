L’iPhone Air 2 est reporté indéfiniment après la faible demande

L’aventure de l’iPhone Air semble déjà compromise. Selon un rapport de The Information, Apple aurait indéfiniment retardé le développement du successeur de son smartphone ultra-fin, alias iPhone Air 2, après une demande bien plus faible que prévu.

iPhone Air : Un démarrage commercial en demi-teinte

Deux mois après sa sortie, l’iPhone Air — pourtant vanté pour son design ultra-mince et élégant — peine à séduire.

Les ventes sont nettement en dessous des attentes,

L’assembleur Luxshare a arrêté la production fin octobre,

Foxconn a réduit la cadence à une ligne et demie, qui devrait s’éteindre avant la fin du mois,

L’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit une chute de 80 % de la production, une estimation qui semble aujourd’hui confirmée.

Résultat : Apple a décidé de retirer l’iPhone Air 2 du calendrier de lancement prévu pour l’automne 2026.

Pourquoi cet échec ?

L’iPhone Air était censé être une nouvelle catégorie entre l’iPhone standard et le modèle Pro : plus fin, plus léger, au design « aérien », mais à 1 229 euros, un prix presque équivalent à celui de l’iPhone 17 standard. Or, ce dernier offrait une batterie plus grande et un double capteur photo, deux arguments décisifs pour les consommateurs.

Résultat : la plupart des acheteurs ont préféré l’iPhone 17, jugé plus équilibré pour le prix.

Ce que l’iPhone Air 2 devait apporter

Avant son report, l’iPhone Air 2 (nom de code V62) promettait plusieurs améliorations : un poids encore plus léger, une batterie plus grande, un système de refroidissement par chambre à vapeur comme sur l’iPhone 17 Pro, et enfin, un module photo à double capteur.

Ces changements auraient pu corriger les faiblesses du premier modèle.

Mais selon The Information, Apple a désormais « mis le projet en pause sans nouvelle date », bien que certains ingénieurs continuent d’y travailler à plus petite échelle.

Un calendrier complètement bouleversé

Le plan initial d’Apple pour l’automne 2026 prévoyait : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold (le premier iPhone pliable), et iPhone Air 2. Désormais, seuls les trois premiers modèles restent confirmés.

L’iPhone Air 2 pourrait éventuellement ressurgir au printemps 2027, en même temps que l’iPhone 18, et le nouvel iPhone 18e, modèle plus abordable. Mais, rien n’est certain.

Apple n’abandonne pas totalement

D’après les sources citées par The Information, Apple n’a pas officiellement annulé le projet. L’entreprise aurait simplement « retiré l’iPhone Air 2 de sa feuille de route » pour réévaluer sa stratégie.

Cependant, le faible engouement du public pourrait convaincre la marque de supprimer la gamme Air purement et simplement, comme elle l’avait fait auparavant avec l’iPhone mini, et l’iPhone Plus, dont les ventes avaient également été faibles.

L’iPhone Air devait symboliser le mariage entre design et portabilité extrême, mais il s’est heurté à la réalité du marché : les utilisateurs préfèrent autonomie, polyvalence et puissance à la minceur.

Apple voulait créer un « iPhone de design » — un appareil qui impressionne par sa finesse — mais le marché lui a rappelé une vérité simple : le grand public préfère la durabilité, la batterie et les caméras à quelques millimètres de moins. Sauf changement stratégique majeur, l’iPhone Air 2 pourrait bien devenir le premier iPhone fantôme de l’ère Apple Silicon — un produit conçu, testé, mais jamais lancé.