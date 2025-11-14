Coros lance la Pace 4, la montre GPS la plus légère de sa catégorie

Coros a officialisé la Pace 4, une montre de sport GPS pensée pour les athlètes qui recherchent vitesse, précision et simplicité. Avec seulement 32 grammes (bracelet nylon inclus), c’est la montre la plus légère de sa catégorie équipée d’un écran AMOLED.

Elle apporte des améliorations notables en autonomie, luminosité, précision cardiaque, et même une fonction vocale intégrée.

Cette quatrième génération apporte plusieurs améliorations majeures par rapport à la PACE 3. Elle embarque désormais un écran tactile AMOLED de 1,2 pouce avec une résolution de 390 × 390 pixels, toujours allumé, offrant une excellente visibilité en plein soleil comme dans les environnements sombres.

Son boîtier, en polymère renforcé de fibres, mesure seulement 11,8 millimètres d’épaisseur, combinant légèreté et robustesse. La PACE 4 est également résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, ce qui la rend adaptée à la natation et aux entraînements intensifs en extérieur.

Côté endurance, Coros a fait un bond en avant impressionnant. La batterie offre jusqu’à 41 heures d’autonomie en mode GPS, et jusqu’à 19 jours en utilisation quotidienne, soit environ 16 heures de plus que la génération précédente. La montre est compatible avec les principaux systèmes satellitaires — GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS — garantissant un positionnement plus rapide et plus précis, même dans les zones urbaines ou montagneuses complexes.

Coros Pace 4: Des capteurs et précision

La PACE 4 inaugure également un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque, conçu pour offrir des mesures plus fiables, en évitant les pics et les baisses brusques souvent observés pendant les entraînements. Une autre nouveauté intéressante est la présence d’un microphone intégré, qui permet d’enregistrer des notes vocales ou des commentaires d’entraînement sans avoir à manipuler la montre.

Sur le plan des fonctionnalités sportives, la montre propose des outils avancés tels que le Effort Pace, un indicateur intelligent de l’intensité réelle de la course, ainsi que le Virtual Pacer pour suivre son rythme en temps réel. Les coureurs peuvent également accéder à des prédictions de course et à des plans d’entraînement personnalisés, notamment pour le marathon.

Suivi complet de la santé

La Pace 4 ne se limite pas au sport : elle intègre aussi un suivi complet de la santé, incluant la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), le sommeil, la récupération, et même le suivi des cycles menstruels. Elle offre en outre 4 Go de stockage interne pour écouter de la musique hors ligne via des écouteurs Bluetooth, tout en permettant le contrôle des médias directement depuis le poignet.

La montre se connecte à l’application Coros via Bluetooth et Wi-Fi, et inclut de nombreux capteurs comme un altimètre barométrique, un gyroscope, un thermomètre, une boussole et un oxymètre de pouls.

Disponible au prix de 269 euros, la Coros Pace 4 peut être achetée sur coros.com ainsi que chez plusieurs revendeurs partenaires à travers le monde.

En résumé, la Coros Pace 4 combine design léger, grande autonomie, précision accrue et nouvelles fonctionnalités intelligentes, tout en restant à un prix abordable pour une montre sportive haut de gamme. Elle s’impose comme une compagne idéale pour les coureurs, triathlètes et amateurs de performance qui veulent une montre fiable, rapide et simple d’utilisation — sans compromis sur la technologie.