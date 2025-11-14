Accueil » Google veut révolutionner ton shopping de fin d’année avec une IA polyvalente

Les fêtes approchent, et avec elles le chaos habituel : dix onglets ouverts, des prix qui bougent toutes les heures, des produits introuvables en stock… Google le sait, et vient de dévoiler une série d’outils d’achat dopés à l’IA pour rendre l’expérience enfin supportable.

Un shopping plus naturel, plus visuel, plus… humain ?

Google transforme la recherche en une conversation fluide, un peu comme si tu discutais avec un ami ultra-calé en bonnes affaires. Tu peux demander : « Je veux une veste en faux cuir stylée pour l’hiver », puis ajouter : « Montre-moi seulement les modèles marron, moins de 150 € ».

L’IA te propose alors des images shoppables, des tableaux comparatifs, des tendances de prix et un accès direct aux boutiques. Tout cela repose sur le Shopping Graph — une gigantesque base de 50 milliards de produits.

Ces nouveautés arrivent aussi dans l’application Gemini, histoire de consolider l’écosystème.

Les nouvelles fonctionnalités d’achat « agentiques »

Ce sont clairement les deux fonctions les plus impressionnantes.

1. « Let Google Call » : Google appelle les magasins à ta place

Si tu repères un produit et que tu veux l’acheter en magasin, l’IA te propose d’appeler pour toi. Elle peut vérifier le stock réel en boutique, le prix et les promos en cours et les variantes disponibles. Le tout grâce à Duplex, maintenant boosté par Gemini.

Ce que ça change ? Plus besoin d’appeler trois magasins et d’attendre pendant dix minutes qu’un employé « aille vérifier derrière ».

Google s’en charge, indique qu’il s’agit d’une IA, puis t’envoie un récapitulatif par message ou e-mail.

2. Agentic Checkout: Google peut acheter l’article pour toi

Tu veux un article à prix réduit, mais tu n’as pas envie de surveiller le prix tous les jours ? Tu définis le modèle, la taille/couleur, et le prix max que tu acceptes. Si le prix descend en dessous, Google t’envoie une alerte… et peut même finaliser l’achat via Google Pay.

Pour l’instant, cela fonctionne avec Wayfair, Chewy, Quince et certains marchands Shopify de l’autre côté de l’Atlantique.

Pourquoi c’est si important ?

Parce qu’on n’est plus dans la simple recherche. Google veut devenir ton assistant shopping personnel. Et surtout : c’est la première vraie riposte contre Amazon et son écosystème ultra-verrouillé.

Là où Amazon excelle pour recommander du Sopalin et des recharges de savon, Google s’attaque au shopping « réel » :

vérification en magasin

comparatifs multiproduits

historique des prix ciblés

achats intelligents basés sur ton budget

C’est le pont parfait entre le monde en ligne et… la vraie vie.

Honnêtement ? Certaines fonctions sont géniales.

L’achat automatique ? Un peu flippant — je ne laisserai pas Google acheter un canapé à ma place. Mais pour un Lego rare ou une PS5 en promo ? Pourquoi pas. En revanche, le « Let Google Call » ? Là, je signe tout de suite. Les appels interminables, les « euh deux secondes je vais voir », on a tous connu. Si une IA peut gérer ça pour moi, je prends.

Google passe de « je t’affiche des résultats » à « je m’en occupe pour toi ». C’est un vrai changement de paradigme.

Le futur du shopping passe-t-il par Google ?

L’entreprise veut clairement capturer toute la chaîne, du repérage au paiement — au risque de bousculer les influenceurs, les sites d’avis, et bien sûr Amazon.

Mais si cela signifie moins de galères, moins de stress et moins d’onglets ouverts… c’est peut-être une bonne chose.