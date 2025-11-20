Accueil » Motorola Edge 70 Ultra : un lancement imminent avec le Snapdragon 8 Gen 5

Le célèbre leaker Digital Chat Station (DCS) a révélé que Qualcomm présentera officiellement son Snapdragon 8 Gen 5 d’ici la fin du mois.

Et selon lui, Motorola fera partie des premières marques à lancer un smartphone équipé de cette nouvelle puce — un modèle qui, selon toute vraisemblance, serait le Motorola Edge 70 Ultra.

Les premières caractéristiques du Motorola Edge 70 Ultra

DCS ne mentionne pas directement le nom du téléphone, mais les détails qu’il partage correspondent clairement à la lignée Edge Ultra :

Écran OLED 1.5K (probablement LTPO, avec taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 144 Hz)

Design fin et léger, dans la continuité du Edge 50 Ultra

Appareil photo périscopique pour le zoom optique longue portée

Puce Snapdragon 8 Gen 5 — le nouveau processeur phare de Qualcomm

Cette combinaison de puissance, légèreté et optique avancée positionnerait le Edge 70 Ultra comme l’un des smartphones Android les plus premium de 2026.

Snapdragon 8 Gen 5 : la prochaine bête de course

La nouvelle puce de Qualcomm, fabriquée selon les rumeurs sur le processus 2 nm de TSMC, promet :

Des performances CPU et GPU largement supérieures à la Gen 4,

Une efficacité énergétique accrue,

Et une IA embarquée plus poussée grâce à un NPU nouvelle génération.

Le Edge 70 Ultra serait ainsi l’un des premiers smartphones au monde à exploiter ce processeur, aux côtés de modèles comme le OnePlus Ace 6 Pro Max, le Vivo S50 Pro Mini, ou encore le Honor GT 2.

Un retour du zoom périscopique

Selon les informations de DCS, seul le Edge 70 Ultra (et non le futur Razr 70 Ultra pliable) bénéficierait d’un téléobjectif périscopique, à l’image du Edge 50 Ultra sorti en 2024. Ce module devrait permettre un zoom optique 5x ou supérieur, tout en conservant une excellente qualité d’image grâce à un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation OIS et traitement logiciel renforcé.

Le Motorola Edge 70 Ultra serait prévu pour le premier semestre 2026, probablement entre mars et mai, en Chine d’abord, puis en Europe.

La marque semble vouloir adopter une approche similaire à celle de 2024 : Razr 70 Ultra pour les amateurs de pliables, Edge 70 Ultra pour les utilisateurs à la recherche d’un téléphone haut de gamme classique avec un fort accent sur la photo et la performance.

Motorola semble prête à renouer avec sa stratégie « Ultra » ambitieuse. Si ces fuites se confirment, le Edge 70 Ultra pourrait bien rivaliser directement avec les futurs Galaxy S26 Ultra et Xiaomi 17 Ultra, tout en s’appuyant sur un design plus raffiné et une excellente optimisation logicielle.

En clair, un retour en force de Motorola dans le segment premium s’annonce pour 2026.