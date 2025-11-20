Huawei MatePad Edge : l’hybride sous HarmonyOS qui peut faire tourner des applications Windows

Huawei prépare le lancement du MatePad Edge, son premier véritable 2-en-1 sous HarmonyOS. À quelques jours de l’annonce officielle, les fuites se multiplient — et le tableau qui se dessine est celui d’une tablette hybride étonnamment puissante, pensée comme une alternative aux PC ultraportables.

Huawei MatePad Edge : Un grand écran immersif dans un châssis ultra-fin

Le MatePad Edge repose sur une dalle 14,2 pouces affichant 3120 × 2080 pixels à 120 Hz. Selon le leaker UncleKanshan, la tablette offrirait un impressionnant ratio dalle-châssis de 94 %, un record potentiel pour ce type de format.

Malgré ses dimensions généreuses, l’appareil demeure étonnamment fin : 6,85 mm seulement, pour 780 g. Huawei semble clairement viser l’expérience premium à la frontière de l’ultraportable.

Une configuration digne d’un PC compact

Au cœur du MatePad Edge, Huawei devrait intégrer un processeur Kirin de série 9 pour PC, compatible avec des configurations allant jusqu’à 24 Go de RAM. Un niveau de mémoire qui dépasse certaines machines Windows traditionnelles — et qui en dit long sur les ambitions du constructeur.

La partie photo surprend également :

50 mégapixels pour le capteur principal,

8 mégapixels pour l’ultra-grand-angle,

32 mégapixels à l’avant, dans un module minuscule sans encoche.

Un choix rare pour une tablette hybride.

HarmonyOS + Windows : une double identité assumée

La grande nouveauté est ailleurs : le MatePad Edge serait capable de basculer directement dans un environnement Windows, avec compatibilité DirectX 11, prise en charge de 13 000 applications Windows et intégration poussée avec HarmonyOS.

Huawei proposerait ainsi la projection d’écran HarmonyOS, un mode d’extension Windows, la possibilité d’épingler des apps Windows directement sur l’écran d’accueil HarmonyOS.

Le MatePad Edge pourrait même faire tourner des jeux PC historiques comme Warcraft ou Red Alert 2. Avec clavier détachable et stylet, la machine vise clairement les professionnels et créatifs mobiles.

Une batterie colossale et une charge fulgurante

Pour alimenter ce 2-en-1, Huawei aurait intégré une batterie de 12 800 mAh, capable d’atteindre une charge rapide 140 W.

Si ces chiffres se confirment, le MatePad Edge deviendrait l’un des appareils hybrides les plus endurants et rapides à recharger du marché.

Lancement le 25 novembre

Huawei lèvera officiellement le voile sur le MatePad Edge le 25 novembre, confirmant une nouvelle génération de MatePad bien plus ambitieuse que par le passé.

Avec écran soigné, puissance de PC, compatibilité Windows et autonomie surdimensionnée, le constructeur semble prêt à redéfinir le concept même de tablette.