Android prépare son propre « NameDrop » : un échange de contacts instantané façon iOS 17

Présenté lors de la WWDC 2023, NameDrop avait fait sensation chez les utilisateurs d’iPhone. En rapprochant simplement deux appareils, chacun pouvait transmettre son Contact Poster, son numéro et les infos qu’il souhaitait partager, le tout sans effort. Un geste fluide, rapide, pensé pour remplacer les échanges laborieux de numéros à voix haute ou les QR codes à rallonge.

Et voilà que Google semble enfin prêt à rattraper son retard. Selon Android Authority, la firme travaille sur une fonction similaire baptisée en interne « Gesture Exchange » ou « Contact Exchange », déjà partiellement active dans la dernière version de Google Play Services.

Un échange de contacts simplifié, initié par un simple rapprochement

Le principe rappellerait fortement celui d’Apple. Deux smartphones Android seraient rapprochés l’un de l’autre, ce qui déclencherait une « poignée de main » numérique grâce au NFC, exactement comme NameDrop le fait sur iOS.

Une fois cette connexion établie, Android choisirait alors la technologie la plus appropriée — Bluetooth ou NFC — pour finaliser le transfert.

Les captures activées par Android Authority montrent une interface épurée où l’utilisateur peut sélectionner ce qu’il souhaite partager : photo, numéro ou adresse mail, ou même aucune de ses infos s’il choisit le mode « Receive only ». Dans ce cas, il reçoit la fiche de l’autre personne sans rien transmettre en retour. Un simple bouton « Enregistrer » transforme alors l’échange en un nouveau contact dans son répertoire.

Un fonctionnement très proche de NameDrop, mais à la sauce Android

Comme sur iOS, l’accent semble mis sur la simplicité. L’interface affiche une carte de contact élégante avec de petits raccourcis pour lancer un appel vidéo ou envoyer un SMS immédiatement après la réception. C’est typiquement le genre de détail qui transforme un gadget en vrai outil du quotidien.

Et surtout, si les deux smartphones perdent la proximité NFC avant la fin du transfert, Android pourrait — comme AirDrop — terminer l’échange via internet, assurant une transition fluide même en mouvement.

Reste la grande inconnue : quand Google activera-t-il enfin cette fonction ?

Pour le moment, aucune date, aucun calendrier, même estimatif. L’option n’apparaît pas encore dans les versions publiques d’Android, et Google n’a rien officialisé. Mais son intégration avancée dans Google Play Services laisse penser que l’expérimentation est déjà bien engagée.

Ce serait, quoi qu’il en soit, une excellente addition pour l’écosystème Android. Face à la fluidité exemplaire de NameDrop, Google a tout intérêt à proposer une alternative simple, moderne et universelle, capable de fonctionner sur les centaines de modèles Android présents sur le marché.