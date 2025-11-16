Accueil » Poco Pad M1 fuite : une tablette milieu de gamme avec Snapdragon 7s Gen 4

Quelques jours seulement après les premières fuites autour du Poco Pad X1, un nouvel appareil signé Poco vient d’être repéré sur la base de données Geekbench : la Poco Pad M1.

Mais comme souvent avec la marque, il semblerait que cette tablette soit un simple rebranding d’un modèle Xiaomi déjà existant.

Poco Pad M1 : un clone de la Redmi Pad 2 Pro

Selon les premières informations, la Poco Pad X1 serait une Xiaomi Pad 7 rebrandée. Et désormais, tout indique que la Poco Pad M1 est en réalité une version internationale du Redmi Pad 2 Pro, lancé en Chine en septembre dernier.

Le listing Geekbench confirme plusieurs éléments :

Système d’exploitation : Android 15 (avec une mise à jour probable vers Android 16 plus tard),

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 4,

Scores Geekbench AI : Précision simple : 1103, Demi précision : 1090,

Quantifié : 1707.

Ces scores placent la tablette dans le segment milieu de gamme supérieur, capable de gérer confortablement le multitâche et les usages multimédia.

Spécifications attendues (d’après la Redmi Pad 2 Pro)

Composant Détail attendu Écran 12,1 pouces LCD – 2 560 × 1 600 pixels — 120 Hz Processeur Snapdragon 7 s Gen 4 Caméras 8 mégapixels avant + 8 mégapixels arrière Batterie 12 000 mAh — charge rapide 33 W — charge inversée 27 W Stockage Jusqu’à 256 Go Système Android 15 avec MIUI/HyperOS pour Poco

Un grand écran fluide, une énorme batterie et une puce performante : le Poco Pad M1 semble taillé pour le divertissement, la productivité légère et le streaming vidéo.

Une stratégie familière pour Poco

Ce ne serait pas la première fois que Poco recycle un produit Xiaomi ou Redmi. La marque, orientée vers le rapport performance/prix, utilise souvent des modèles déjà existants en y appliquant son design et son interface personnalisée.

Cela lui permet d’offrir des produits puissants à moindre coût, tout en accélérant les cycles de sortie.

Lancement probable avec les Poco F8 Pro et F8 Ultra

Aucune date officielle n’a encore été annoncée, mais selon plusieurs rumeurs, la Poco Pad M1 pourrait être présentée en même temps que les Poco F8 Pro et Poco F8 Ultra, deux smartphones haut de gamme attendus prochainement.

La Poco Pad M1 devrait se positionner comme une tablette milieu de gamme performante, idéale pour les loisirs numériques et la productivité. Avec son Snapdragon 7 s Gen 4 et sa batterie gigantesque, elle promet une autonomie impressionnante — même si son originalité reste limitée face au Redmi Pad 2 Pro dont elle semble être le double quasi parfait.