SanDisk Extreme Fit : la plus petite clé USB 1 to au monde est lancée

SanDisk vient de frapper un grand coup sur le marché du stockage portable avec le lancement de la SanDisk Extreme Fit USB-C Flash Drive, présentée comme la plus petite clé USB 1 To au monde.

Compacte, rapide et conçue pour les ordinateurs modernes, elle cible notamment les utilisateurs de MacBook, iPad et PC portables.

Caractéristiques techniques de la SanDisk Extreme Fit

Voici la liste des spécifications :

Interface : USB 3.2 Gen 1

Capacité maximale : 1 To

Vitesses de lecture : Jusqu’à 400 Mo/s

Dimensions : 18,5 × 15,7 × 13,6 mm

Poids : 3 g

Compatibilité : Windows 10+, macOS 12+, iPadOS 15+

Garantie : 5 ans (limitée)

Conçue pour être discrète et durable, la SanDisk Extreme Fit peut rester branchée en permanence sur un appareil sans gêner son transport. Grâce à son format ultra-compact, elle dépasse à peine du port USB-C — idéal pour les MacBook Air/Pro, iPad Pro, ou ultrabooks où chaque millimètre compte.

SanDisk affirme que la clé peut rester connectée en toute sécurité même lorsqu’on transporte l’appareil dans un sac, sans risque de la tordre ou de l’endommager.

Des performances solides, mais pas pour la capture 4K ProRes

Avec ses vitesses atteignant 400 Mo/s en lecture, la clé permet de transférer rapidement photos, vidéos, documents ou projets professionnels. Cependant, SanDisk précise que l’Extreme Fit n’est pas conçue pour l’enregistrement vidéo haute fréquence (comme le 4K 120 fps ProRes des iPhone récents).

En revanche, elle convient parfaitement pour la sauvegarde de fichiers volumineux, le transfert rapide entre appareils, ou l’extension de stockage sur des appareils limités en espace interne.

Compatibilité et gestion intelligente des fichiers

La clé prend en charge l’application SanDisk Memory Zone (Windows et macOS), qui permet de gérer les fichiers, effectuer des sauvegardes automatiques, et libérer de l’espace sur l’appareil principal.

Les versions disponibles vont de 64 Go à 1 To, toutes livrées avec une garantie de 5 ans.

Prix et disponibilité :

Prix du modèle 1 To : 119,99 dollars

Également disponible en 64, 128, 256 et 512 Go.

En vente dès maintenant sur le site officiel de SanDisk et Amazon (États-Unis).

Concurrence sur le marché du stockage compact

La sortie de la SanDisk Extreme Fit intervient dans un contexte de forte concurrence : Lexar vient de présenter un SSD portable de 6 mm d’épaisseur, 1 To, avec vitesses de 400 Mo/s, tandis que Corsair, de son côté, a lancé le EX300U, un SSD USB-C jusqu’à 4 To, compatible MagSafe, et offrant 1 100 Mo/s de débits.

Avec cette Extreme Fit USB-C 1 To, SanDisk propose une solution de stockage miniature et fiable pour ceux qui veulent étendre la mémoire de leur ordinateur ou tablette sans s’encombrer d’un SSD externe.

Elle n’est pas taillée pour la vidéo pro, mais pour la mobilité et la rapidité au quotidien, c’est probablement l’une des meilleures clés USB-C du marché en 2025.