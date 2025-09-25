Accueil » Xiaomi lance la REDMI Pad 2 Pro : une tablette XXL pour le divertissement et la productivité

La rentrée 2025 marque un tournant pour Xiaomi sur le marché des tablettes. Avec la nouvelle série REDMI Pad 2 Pro, le constructeur chinois veut frapper fort en combinant grand écran, performances solides, audio immersif et connectivité intelligente.

Disponible en version standard, verre mat et 5G, cette nouvelle génération mise sur la polyvalence pour séduire aussi bien les amateurs de contenus multimédias que les utilisateurs à la recherche d’un second écran performant pour le travail ou les études.

REDMI Pad 2 Pro : Un écran 12,1 pouces immersif, fluide et respectueux des yeux

La REDMI Pad 2 Pro se distingue d’abord par son grand écran de 12,1 pouces en définition 2.5K, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, idéal pour le streaming fluide, le gaming ou le multitâche.

Xiaomi a aussi intégré les technologies DC Dimming et obtenu trois certifications TÜV Rheinland, afin de réduire la lumière bleue et le scintillement. Résultat : une expérience visuelle plus confortable, même lors d’utilisations prolongées.

Pour les amateurs de lecture, de dessin ou de prise de notes, la version Verre Mat ajoute un revêtement AG nano-texturé qui réduit les reflets de 97 %.

L’audio n’est pas en reste : la série est équipée de quatre haut-parleurs stéréo avec support Dolby Atmos et Hi-Res Audio. La fonction d’amplification manuelle jusqu’à 300 % permet d’obtenir une excellente clarté, même dans des environnements bruyants, sans avoir à utiliser de casque.

Une batterie massive de 12 000 mAh… et de la charge inversée !

Côté autonomie, la REDMI Pad 2 Pro embarque l’une des plus grandes batteries jamais vues chez Xiaomi, avec une capacité de 12 000 mAh.

Elle prend en charge la charge rapide 33 W et peut même faire office de batterie externe avec une charge inversée filaire à 27 W — parfait pour recharger un smartphone ou une paire d’écouteurs en déplacement.

Des performances optimisées avec le Snapdragon 7s Gen 4

Sous le capot, Xiaomi a intégré la puce Snapdragon 7s Gen 4, gravée en 4 nm, garantissant une efficacité énergétique remarquable et des performances largement suffisantes pour les applications gourmandes ou le multitâche intensif.

Grâce au système Xiaomi HyperOS, la REDMI Pad 2 Pro s’intègre naturellement aux autres produits de la marque : synchronisation des appels, clipboard partagé, transfert réseau, Home screen+ pour accéder au smartphone depuis la tablette, ou encore Cross-device cameras pour des appels vidéo multi-angle avec les caméras d’autres appareils Xiaomi.

Des fonctionnalités enrichies avec Google Gemini et Entourer pour chercher

Xiaomi mise aussi sur l’intelligence artificielle, avec l’intégration de Google Gemini pour l’assistance contextuelle, et de Entourer pour chercher pour lancer une recherche à partir de n’importe quel élément affiché à l’écran. Deux outils pratiques pour gagner du temps et simplifier les tâches quotidiennes.

Des accessoires pensés pour la productivité

Trois accessoires officiels viennent compléter l’écosystème :

REDMI Smart Pen (69,9 €) : 4096 niveaux de pression, latence ultra-faible, idéal pour le dessin ou la prise de notes.

Clavier REDMI Pad 2 Pro (99,9 €) : touches 16×16 mm, course de 1,3 mm, espacement de 19 mm, pour un confort de frappe proche d’un PC.

Étui REDMI Pad 2 Pro (39,9 €) : support intégré + emplacement pour stylet.

Prix et disponibilité en France

La REDMI Pad 2 Pro est disponible dès aujourd’hui en plusieurs déclinaisons.

REDMI Pad 2 Pro :

6 Go + 128 Go : 349 €

8 Go + 256 Go : 399 €

Bundle 6 Go + 128 Go + clavier : 399 €

REDMI Pad 2 Pro Verre Mat :

8 Go + 256 Go : 429,90 €

REDMI Pad 2 Pro 5G :

6 Go + 128 Go : 399 €

Coloris disponibles : gris, argent et violet (selon les modèles et marchés)

Une tablette grand format au rapport qualité-prix redoutable

Avec cette REDMI Pad 2 Pro, Xiaomi signe une tablette grand public puissante, bien équipée et abordable. Que ce soit pour regarder des séries, jouer, télétravailler ou étudier, elle offre une expérience complète, épaulée par une batterie géante, un écran immersif, un son premium et une belle sélection d’accessoires.

Elle se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché des tablettes Android en 2025.