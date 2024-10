Lancement des Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro : Tablettes premium avec écran 3K à 144 Hz

Lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 15 en Chine, Xiaomi a également dévoilé ses nouvelles tablettes Xiaomi Pad 7 et Xiaomi Pad 7 Pro. Ces deux modèles sont conçus pour offrir une expérience premium, avec des spécifications impressionnantes et des fonctionnalités de productivité avancées.

Les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro sont équipées d’un écran LCD de 11,2 pouces avec une résolution 3K (3200 x 2136 pixels) et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 144 Hz pour une fluidité optimale.

Grâce à la technologie Soft Light Edition, les écrans sont dotés d’un revêtement AG nano-texturé et d’un traitement AR qui réduit les reflets de 65 % et bloque jusqu’à 99 % des interférences lumineuses. Cela permet une visibilité améliorée en extérieur et crée une sensation proche du papier lors de l’utilisation du stylet, idéal pour les utilisateurs qui aiment dessiner ou prendre des notes.

La Xiaomi Pad 7 est alimentée par le processeur Snapdragon 7+ Gen 3, tandis que la version Pro, la Xiaomi Pad 7 Pro, est équipée du Snapdragon 8 s Gen 3 pour des performances accrues. Tous deux disposent d’un design unibody en métal et fonctionnent sous Xiaomi HyperOS 2. Ce système d’exploitation prend en charge les logiciels bureautiques comme WPS et CAJViewer, et permet également d’ouvrir les suites bureautiques d’Apple, telles que Keynote et Pages.

La série Xiaomi Pad 7 propose un clavier flottant

La série Pad 7 propose un clavier flottant avec un ajustement sans paliers de 0° à 124°, parfaitement adapté à divers scénarios d’utilisation. Ce clavier, doté de 64 touches rétroéclairées, intègre un pavé tactile mécanique et résistant à la saleté, garantissant ainsi une plus grande durabilité dans le temps.

En ce qui concerne la photographie, la Xiaomi Pad 7 est équipée d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels, tandis que la Pad 7 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 et capacité vidéo 4K, ainsi que d’une caméra frontale de 32 mégapixels pour des appels vidéo de haute qualité.

Le système audio est composé de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, offrant une immersion sonore optimale, et de quatre microphones pour capturer un son clair.

Les deux modèles de la série Xiaomi Pad 7 sont équipés d’une batterie de 8 850 mAh. La version standard prend en charge la charge rapide de 45W, tandis que la version Pro propose une charge de 67W, permettant une recharge plus rapide et efficace.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro sont disponibles en trois coloris : Noir, Vert et Bleu Ciel. Côté prix, la Xiaomi Pad 7 démarre à 1 999 Yuan (~ 260 euros) pour la version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, tandis que la version la plus avancée de la Pad 7 Pro avec 12 Go de RAM + 512 Go de stockage est proposée à 3499 Yuan (~ 455 euros). Une option d’écran Nano Matte est disponible pour les modèles 256 Go et au-delà, moyennant un supplément de 200 Yuan (~ 26 euros).

Déjà en vente en Chine via le site officiel de Xiaomi et chez les revendeurs agréés, la série Xiaomi Pad 7 s’impose comme un excellent choix pour les utilisateurs en quête de performance et de productivité. Avec son écran haute résolution anti-reflet, ses options de connectivité avancées et sa puissance de traitement optimisée, elle répond aux besoins variés des utilisateurs tout en offrant une expérience immersive et confortable.