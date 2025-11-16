Accueil » Honor X80 fuite : le smartphone aura une batterie record de 10 000 mah

Honor X80 fuite : le smartphone aura une batterie record de 10 000 mah

Honor X80 fuite : le smartphone aura une batterie record de 10 000 mah

Honor semble bien décidé à faire de l’autonomie sa nouvelle arme de séduction. Après le futur Honor Power 2, attendu début 2026 avec une batterie de 10 000 mAh, un second modèle doté d’une capacité similaire vient d’être révélé : le Honor X80.

La fuite provient du leaker réputé Digital Chat Station (DCS), qui a partagé sur Weibo plusieurs détails sur ce smartphone impressionnant.

Honor X80 : une batterie géante et un écran premium

D’après DCS, le Honor X80 sera équipé d’une batterie de 10 000 mAh, d’un processeur Snapdragon de la série 7, et d’un grand écran OLED de 6,8 pouces avec résolution 1.5K.

L’écran serait plat, avec des coins arrondis, un design plus moderne et plus fin que celui de son prédécesseur, le Honor X70, sorti en juillet 2025.

Un blogueur chinois a confirmé qu’une nouvelle batterie associée au Honor X80 a été repérée sur la plateforme de certification 3C en Chine. Sa capacité nominale est de 9 755 mAh, ce qui signifie qu’en usage typique, elle dépassera bien les 10 000 mAh.

Cela confirme donc que le téléphone mentionné par DCS est bien le Honor X80, successeur direct du X70.

Pas de charge sans fil cette fois

Malgré cette énorme batterie, DCS précise que ni le Honor Power 2 ni le Honor X80 ne prendront en charge la recharge sans fil. Une décision sans doute motivée par la nécessité de limiter l’épaisseur et le poids de ces appareils XXL.

Le Honor X70, rappelons-le, offrait déjà une impressionnante batterie de 8 300 mAh avec charge filaire et sans fil à 80 W.

Date de lancement probable

Le Honor X80 devrait être officialisé en juillet 2026, soit un an après le X70. D’ici là, la marque prépare plusieurs lancements : en novembre 2025, les Honor 500 et 500 Pro, équipés du Snapdragon 8s Gen 4, puis les Honor GT 2 et GT 2 Pro, attendus avec les Snapdragon 8 Elite et 8 Elite Gen 5.

Après le Power 2, Honor s’apprête à démocratiser les batteries géantes avec le X80, un smartphone qui pourrait bien devenir le champion de l’endurance en 2026. Même sans recharge sans fil, l’association d’un écran OLED 1.5K et d’une puce Snapdragon économe pourrait offrir plusieurs jours d’autonomie, un atout rare sur le marché actuel.