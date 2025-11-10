Accueil » La série OPPO Reno 15 arrive le 17 novembre avec un capteur photo de 200 mégapixels

La série OPPO Reno 15 arrive le 17 novembre avec un capteur photo de 200 mégapixels

La série OPPO Reno 15 arrive le 17 novembre avec un capteur photo de 200 mégapixels

OPPO vient de confirmer la date de lancement de sa nouvelle gamme Reno 15, successeur direct de la série Reno 14 sortie en mai dernier.

L’événement aura lieu le 17 novembre 2025 en Chine, et concernera au moins deux modèles : le Reno 15 et le Reno 15 Pro. Un troisième modèle plus compact, le Reno 15c (ou Reno 15 Mini), serait également en préparation, bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé.

OPPO Reno 15 : Design et coloris

Les deux modèles adoptent un design plat avec cadre en métal et un écran AMOLED au ratio 1.5K. OPPO conserve l’identité visuelle élégante de la gamme tout en modernisant les finitions.

Le Reno 15 sera commercialisé dans les coloris Starlight Bow, Aurora Blue et Canelé Brown, dans les configurations 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To, tandis que le Reno 15 Pro sera vendu dans les coloris Starlight Bow, Honey Gold et Canelé Brown en configurations : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Concernant les écrans, le Reno 15 adoptera un écran AMOLED plat de 6,32 pouces avec une résolution 1.5K, des bordures fines et une fluidité améliorée par rapport à son prédécesseur, tandis que le Reno 15 Pro aura un écran incurvé AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement élevé.

Les deux modèles bénéficieront d’une construction premium en métal, avec une certification IP68/IP69 contre la poussière et l’eau — un détail rare dans cette gamme.

Appareils photo : une configuration haut de gamme

La série Reno 15 semble franchir un cap en photographie :

Capteur principal : 200 mégapixels (Samsung HP5)

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectif périscopique : 50 mégapixels

Caméra frontale : 50 mégapixels

Ces spécifications, dignes d’un smartphone premium, laissent entrevoir une polyvalence photographique impressionnante — du portrait au zoom longue distance, en passant par les paysages ultra-larges.

Performances et autonomie

Processeur : MediaTek Dimensity 8450, gravé en 4 nm

Système : Android 16 avec ColorOS 16

Batterie (Pro) : 6,300 mAh

Charge rapide : 80 W filaire 50 W sans fil

Reno 15 (standard) : même vitesse de charge attendue, capacité de batterie encore non confirmée.

Reno 15c (ou Reno 15 Mini)

Le troisième modèle, le Reno 15c, reste entouré de mystère. Les premières informations indiquent une caméra principale de 50 mégapixels, un mode « haute résolution », et un format plus compact destiné à séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone plus léger et plus maniable.

Si le lancement officiel est prévu le 17 novembre 2025 en Chine, la sortie internationale arrivera probablement début 2026.

OPPO prépare donc une montée en gamme majeure avec la série Reno 15, combinant design premium, puissance accrue avec le Dimensity 8450, triple capteur 50 mégapixels + 200 mégapixels principal, et charge ultra rapide.

En somme, une série qui pourrait brouiller la frontière entre le « haut de gamme abordable » et le flagship.