OPPO simplifie sa gamme Reno 15 avant le lancement avec seulement deux modèles

OPPO prépare actuellement sa prochaine génération de smartphones milieu de gamme, la série Reno 15. Mais selon une nouvelle fuite, le constructeur chinois aurait décidé de simplifier sa gamme avant même le lancement officiel.

D’après le leaker réputé Digital Chat Station, le modèle de 6,59 pouces — initialement présenté comme le Reno 15 Pro — aurait été abandonné.

OPPO se concentrerait désormais sur deux versions seulement :

le Reno 15 « standard »,

et le Reno 15 Pro, qui correspondrait en réalité à l’ancien « Pro Max ».

Reno 15 et Reno 15 Pro : Spécifications techniques attendues

OPPO Reno 15

Voici les spécifications attendues pour le OPPO Reno 15 :

Écran : 6,32 pouces, résolution 1,5K, taux de rafraîchissement 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 8450

Appareils photo : Principal : 200 mégapixels (HP5) Ultra grand-angle : 50 mégapixels Téléobjectif périscopique : 50 mégapixels

Caméra frontale : 50 mégapixels

Batterie : 6,500 mAh

Autres : capteur d’empreintes sous l’écran, châssis en métal, certification IP68/IP69

OPPO Reno 15 Pro

Le modèle Pro reprendrait la même base technique, mais avec :

un plus grand écran de 6,78 pouces,

et la charge sans fil 50 W, absente du modèle standard.

Une gamme rationalisée

Cette nouvelle stratégie permettrait à OPPO de mieux différencier ses modèles tout en réduisant les coûts de production. Le choix du Dimensity 8450 sur les deux variantes contredit cependant de précédentes rumeurs qui évoquaient un Dimensity 9400 pour la version la plus haut de gamme.

Si ces informations se confirment, la série Reno 15 pourrait offrir un excellent rapport performance/prix, tout en conservant un design premium et une configuration photo impressionnante pour le segment.

Un lancement officiel est attendu d’ici la fin de l’année 2025 en Chine avant une sortie internationale courant 2026.