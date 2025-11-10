Google Messages s’améliore : jusqu’à 20 conversations épinglées et lecture YouTube intégrée

L’application Google Messages, utilisée par des centaines de millions d’utilisateurs Android, continue d’évoluer à un rythme impressionnant.

Après les améliorations liées aux discussions RCS, à la détection de contenus sensibles et au blocage du spam, deux nouvelles fonctionnalités très pratiques sont en cours de déploiement — et elles vont clairement simplifier la vie des utilisateurs.

Google Messages : Jusqu’à 20 conversations épinglées en haut de l’application

Jusqu’à présent, Google Messages permettait d’épingler jusqu’à 10 conversations en haut de la liste pour y accéder rapidement. Mais d’après Android Authority, la dernière version de l’application de Google Messages double cette limite à 20 conversations épinglées.

Vous pourrez désormais garder visibles : vos discussions de groupe les plus actives, vos contacts familiaux, vos échanges professionnels, le tout sans devoir faire défiler indéfiniment la liste.

C’est une mise à jour mineure en apparence, mais extrêmement pratique pour ceux qui jonglent entre plusieurs conversations importantes au quotidien.

Lecture YouTube intégrée en mode « Picture-in-Picture »

La deuxième nouveauté est beaucoup plus ambitieuse. Google travaille sur une intégration YouTube directement dans Google Messages, qui permettra de lire les vidéos sans quitter la conversation.

Voici comment cela fonctionnera : lorsqu’un ami vous envoie un lien YouTube, la vidéo s’ouvrira dans une fenêtre flottante (Picture-in-Picture) à l’intérieur même de l’app, vous pourrez la regarder tout en continuant à discuter. Cette mini-fenêtre disposera de contrôles basiques : lecture/pause, avance rapide, plein écran et repositionnement libre sur l’écran — exactement comme le mode PiP classique d’Android.

Selon les premières observations, cette fonction nécessite actuellement un compte YouTube bêta, et la dernière version test de Google Messages.

Mais le fait qu’elle fonctionne déjà en interne suggère que le déploiement public approche.

Ce que cela change concrètement

Ces deux nouveautés s’ajoutent à une longue liste d’améliorations récentes : filtres de contenu sensible (photos, vidéos), discussions de groupe RCS améliorées, meilleurs outils anti-spam, alertes de sécurité contextuelles.

Avec ces ajouts, Google renforce encore le côté « hub tout-en-un » de Google Messages, qui devient de plus en plus complet, fluide et pratique — notamment face à la concurrence d’iMessage ou de WhatsApp.

Google Messages continue son évolution discrète mais constante. Pouvoir garder ses 20 conversations importantes visibles et regarder une vidéo YouTube sans quitter l’app rend l’expérience beaucoup plus fluide et moderne.

Les utilisateurs de la version bêta peuvent déjà tester ces nouveautés — pour les autres, le déploiement global ne devrait plus tarder.