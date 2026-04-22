Accueil » OPPO Pad 5 Pro : une tablette premium qui mise sur la puissance, l’endurance et la productivité

OPPO Pad 5 Pro : une tablette premium qui mise sur la puissance, l’endurance et la productivité

OPPO Pad 5 Pro : une tablette premium qui mise sur la puissance, l’endurance et la productivité

Lancée dans l’ombre du Find X9 Ultra, la OPPO Pad 5 Pro n’a pourtant rien d’un produit secondaire. Avec cette nouvelle tablette haut de gamme, OPPO affine sa vision du grand format Android : un appareil pensé autant pour le divertissement que pour le travail mobile, avec une fiche technique solide et un positionnement clairement premium.

OPPO Pad 5 Pro : Une grande tablette conçue pour l’image et le confort d’usage

La OPPO Pad 5 Pro s’équipe d’un écran LCD de 13,2 pouces affichant une définition de 3392 x 2400 pixels, dans un format 7:5 qui cherche un équilibre entre consommation de contenus et productivité. C’est un choix intéressant : plus polyvalent qu’une dalle trop orientée vidéo, ce ratio doit permettre de mieux exploiter l’espace à l’écran pour la lecture, le multitâche ou la bureautique.

La dalle prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 144 Hz et peut grimper jusqu’à 1 000 nits en luminosité. OPPO met aussi en avant une couverture DCI-P3, un DeltaE d’environ 0,7 pour la fidélité colorimétrique, ainsi que la compatibilité Dolby Vision et HDR Vivid.

En clair, la marque veut faire de cette OPPO Pad 5 Pro un écran crédible aussi bien pour le streaming que pour les usages visuels plus exigeants. Les certifications TÜV et le DC dimming viennent compléter l’ensemble avec une promesse de confort sur la durée.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : OPPO vise le très haut de gamme Android

Sous le capot, la tablette repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1. OPPO promet des gains notables en efficacité CPU et GPU, avec en ligne de mire un usage fluide en multitâche, en jeu et sur les applications lourdes.

La marque évoque également une meilleure gestion thermique et la prise en charge de modes de jeu à haut taux de rafraîchissement, certains titres pouvant monter jusqu’à 144 Hz. Là encore, OPPO cherche à positionner sa tablette comme autre chose qu’un simple grand écran de canapé.

L’idée est de proposer une machine Android premium capable d’absorber aussi bien des usages créatifs que des sessions gaming soutenues.

Une batterie massive pour une tablette pensée sur la durée

L’un des arguments les plus convaincants de cette OPPO Pad 5 Pro est sans doute sa batterie de 13 380 mAh, compatible avec une charge rapide 67 W. Sur une tablette de ce format, l’endurance reste un critère décisif, et OPPO semble l’avoir bien compris.

Le constructeur parle d’un usage prolongé pour le streaming, le jeu et le travail, avec une gestion énergétique optimisée. Cette capacité très généreuse permet surtout de renforcer l’idée d’un appareil qui accompagne une journée entière sans compromis majeur, un point essentiel pour séduire un public plus professionnel.

Android 16, ColorOS 16 et une vraie ambition de productivité

Côté logiciel, la OPPO Pad 5 Pro tourne sous Android 16 avec ColorOS 16. La marque met en avant le multi-fenêtrage, des outils WPS de niveau PC, une gestion de fichiers enrichie, la compatibilité avec un stylet, ainsi que des fonctions d’organisation de notes dopées à l’IA.

OPPO insiste également sur la connectivité entre appareils, avec une interaction plus fluide entre la tablette, les smartphones et les PC. C’est un axe stratégique très lisible : la tablette n’est plus seulement vendue comme un terminal autonome, mais comme une pièce d’un écosystème plus large. Et dans un marché où Apple continue de dominer l’imaginaire de la tablette premium, cette logique d’intégration devient presque indispensable.

Le dispositif multimédia n’est pas oublié, avec un système audio à huit haut-parleurs. Ajoutez à cela un clavier optionnel et la promesse d’un usage « laptop-like », et l’on comprend mieux l’ambition du produit : proposer une alternative Android crédible pour ceux qui veulent travailler, regarder, écrire et créer sur un seul appareil.

Une tablette fine malgré une fiche technique généreuse

Malgré son grand écran et son imposante batterie, la OPPO Pad 5 Pro conserve un , pour un poids d’environ 672 grammes. Ce n’est pas une tablette légère au sens absolu, mais le compromis paraît cohérent au vu de l’équipement embarqué.

OPPO la décline en trois coloris : Dawn Gold, Mocha Brown et Monet Purple, avec une volonté manifeste de rester sur un registre plus premium que purement utilitaire.

Prix et lecture stratégique

La OPPO Pad 5 Pro débute à 3 799 yuans (475 euros) pour la version 8 Go + 256 Go. Le modèle 12 Go + 256 Go est affiché à 3 999 yuans, tandis que la version 12 Go + 512 Go monte à 4 499 yuans. La configuration la plus ambitieuse, en 16 Go + 512 Go, atteint 4 999 yuans.

À ce niveau, OPPO ne cherche pas à casser les prix. La marque veut clairement installer sa tablette dans le segment premium, avec un discours centré sur la puissance, l’affichage et la productivité. Reste une inconnue : sa disponibilité hors de Chine. À ce stade, rien n’indique encore un lancement mondial clair, même si la rumeur d’un éventuel rebranding sous la bannière OnePlus pour l’Inde commence déjà à circuler.

Au fond, cette OPPO Pad 5 Pro dit quelque chose d’important sur OPPO en 2026. Le constructeur ne veut plus seulement exister sur le marché des tablettes Android ; il veut y peser sérieusement, avec un produit capable de rivaliser sur l’expérience globale, pas uniquement sur la fiche technique. Et dans un segment encore en quête de véritables références premium hors Apple, cette ambition mérite d’être regardée de près.