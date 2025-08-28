Google Messages adopte Material 3 : nouveau design, fonctions média revues et sécurité renforcée

Après plusieurs semaines de mises à jour mineures, Google déploie une refonte majeure de son application Google Messages. Cette fois, c’est l’écran principal de conversation — là où les utilisateurs passent le plus de temps — qui adopte le nouveau langage visuel Material 3 Expressive.

Une évolution attendue, plus moderne, plus cohérente… et plus sobre.

Un nouveau look, plus élégant et moins encombré

La première chose que vous remarquerez, c’est la disparition des icônes rondes et colorées dans la barre de composition des messages. Le fameux bouton « + » ouvre désormais un menu repensé : des boutons ovales, bien rangés dans une grille claire, intégrés au fond de l’application. Résultat ? Une interface beaucoup plus homogène et minimaliste.

Même les bulles de messages évoluent : chaque conversation s’affiche désormais dans un conteneur à bords arrondis, pour correspondre au style général de l’application. L’en-tête conserve les raccourcis vers les appels et le menu débordant.

Quant aux arrière-plans colorés et parfois distrayants, ils laissent place à des fonds unis, aussi bien en mode clair qu’en mode sombre. Un choix qui permet une lecture plus fluide et apaisée.

Nouveau sélecteur de médias plus intelligent

Le sélecteur de médias expressif a lui aussi été repensé. Désormais, un groupe de boutons dynamiques s’adapte selon le type de contenu que vous souhaitez envoyer. La barre de recherche est repositionnée plus bas pour éviter la confusion avec le champ de texte du message. Même Photomoji est discrètement mis en retrait pour laisser davantage de visibilité aux autres options (GIFs, fichiers, stickers, etc.).

Sécurité : Google ajoute la vérification par QR code

Au-delà du design, Google intègre progressivement une nouvelle fonctionnalité de sécurité : la vérification d’identité par QR code. Encore en bêta, cette nouveauté permet de confirmer que vous discutez réellement avec la bonne personne — un ajout discret mais essentiel dans un contexte où la sécurité des communications devient un enjeu prioritaire.

Une mise à jour à la fois esthétique et fonctionnelle

Cette mise à jour complète marque la dernière étape visuelle du grand chantier de refonte de Google Messages. Un design plus propre, une expérience média plus intuitive, et des fonctions de sécurité modernisées font de cette version l’une des plus solides à ce jour.

Même si certains regretteront l’aspect plus ludique des anciennes versions, cette évolution vise à aligner Messages avec les standards esthétiques actuels de Google tout en préservant la simplicité d’usage.