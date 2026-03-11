Google Messages : une nouvelle option pour éviter d’envoyer des réponses IA par erreur

Google Messages teste une petite nouveauté qui pourrait éviter bien des envois gênants. Dans la dernière version bêta de l’application, Google ajoute une option permettant de relire une réponse suggérée par l’IA avant de l’envoyer, au lieu de l’expédier immédiatement d’un simple appui.

La nouveauté a été repérée dans Google Messages beta v20260303 et commence à apparaître chez certains testeurs.

Une réponse rapide, mais parfois un peu trop rapide

Jusqu’ici, le fonctionnement de Réponse suggérée était pratique, mais assez risqué. Les réponses générées apparaissaient juste au-dessus du champ de saisie, et un simple tap envoyait directement le message au destinataire. Sur le papier, c’est rapide. En pratique, cela pouvait provoquer des erreurs, surtout en cas de mauvaise manipulation ou si la suggestion ne collait pas tout à fait au ton voulu.

La nouveauté prend la forme d’un réglage baptisé « Appuyez pour envoyer/brouillon » dans les paramètres de suggestions. Lorsque l’option classique reste active, toucher une réponse suggérée continue à l’envoyer instantanément. Mais quand le nouveau mode est activé, la suggestion est simplement insérée dans le champ de texte comme brouillon, ce qui laisse à l’utilisateur le temps de la relire, de la modifier ou de l’abandonner avant l’envoi final.

C’est un changement minime en apparence, mais très utile au quotidien. Google ne transforme pas Réponse suggérée en outil plus « intelligent » ici ; la firme corrige surtout un vrai problème d’ergonomie. Pour les utilisateurs qui aiment la rapidité absolue, cette étape supplémentaire pourra sembler un peu moins fluide.

En revanche, pour tous ceux qui ont déjà envoyé par erreur une réponse automatique un peu maladroite, cette option devrait être bienvenue.

Une fonction encore réservée à la bêta de Google Messages

Pour l’instant, cette fonction n’est visible que dans la bêta de Google Messages et n’a pas encore été déployée sur la version stable. Aucune date officielle de sortie générale n’a été annoncée, mais les médias qui ont repéré l’option estiment qu’un déploiement plus large devrait suivre dans une prochaine mise à jour de l’application.

En clair, Google ne révolutionne pas Google Messages avec cette mise à jour, mais ajoute enfin une sécurité de bon sens. Et parfois, sur une appli de messagerie, ce sont justement ces petits garde-fous qui font toute la différence.