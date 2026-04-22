OPPO continue d’élargir son écosystème premium. Lancée à l’international en même temps que le Find X9 Ultra, la OPPO Watch X3 vient porter la stratégie du constructeur sur un terrain de plus en plus concurrentiel : celui des montres connectées haut de gamme, où le design, la santé et l’autonomie comptent désormais autant que les fonctionnalités intelligentes.

OPPO Watch X3 : Une montre plus légère, plus fine, mais toujours pensée comme un produit premium

Avec la OPPO Watch X3, la firme affine sa formule sans casser les codes du marché. La montre adopte un boîtier en alliage de titane de qualité aérospatiale, protégé par un verre saphir résistant aux rayures. La marque met aussi en avant un travail visible sur le format : 43 grammes sur la balance et 11 mm d’épaisseur, soit un produit plus léger et plus fin que la génération précédente.

L’écran reste l’un des arguments majeurs de cette nouvelle version. OPPO intègre une dalle LTPO AMOLED de 1,5 pouce capable d’atteindre 3 000 nits en luminosité de pointe. En clair, la OPPO Watch X3 veut se montrer aussi à l’aise en extérieur qu’en usage quotidien, un point devenu crucial sur les montres premium.

En Europe, la OPPO Watch X3 est affichée à 379 euros, un tarif qui la place dans une zone stratégique : suffisamment élevé pour assumer une image haut de gamme, mais encore en dessous de certaines références installées du marché.

Une architecture à double puce pour miser sur l’équilibre

Sous le capot, OPPO conserve une logique désormais bien connue dans l’univers des wearables : combiner puissance et sobriété énergétique. La OPPO Watch X3 repose ainsi sur un système à double processeur, avec d’un côté le Snapdragon W5, et de l’autre une puce secondaire pensée pour les tâches moins gourmandes.

Cette architecture doit permettre de mieux répartir les usages, entre réactivité de l’interface et maîtrise de la consommation. OPPO annonce jusqu’à 5 jours d’autonomie en mode intelligent, et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie. La recharge rapide VOOC vient compléter l’ensemble, avec la promesse d’une journée d’utilisation récupérée en dix minutes de charge.

Ce positionnement est intéressant, car il répond à l’un des grands freins du marché : une montre connectée peut être très complète, mais si elle doit être rechargée trop souvent, l’expérience finit par se dégrader. OPPO essaie ici de proposer un compromis plus crédible entre endurance et richesse fonctionnelle.

Sport, santé, GPS : OPPO muscle son argumentaire

La OPPO Watch X3 prend en charge plus de 100 modes sportifs, avec reconnaissance automatique de six activités, dont la course, la marche, le vélo, la natation, le rameur et l’elliptique. Sur le plan du suivi en extérieur, la montre embarque un système GNSS double bande L1+L5 compatible avec GPS, Beidou, Galileo, GLONASS et QZSS.

Mais, c’est surtout sur la santé que OPPO cherche à renforcer sa crédibilité. La montre propose un suivi continu de la fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin, du sommeil, de la température au poignet et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Elle intègre aussi une fonction ECG pour détecter des signes de fibrillation atriale, un bilan santé en 60 secondes, ainsi que la détection de chute et un système SOS d’urgence.

Cette montée en gamme des capteurs n’a rien d’anodin. Sur le marché actuel, les montres connectées ne sont plus seulement des extensions du smartphone : elles deviennent des interfaces de suivi personnel, presque des objets de prévention du quotidien. OPPO l’a bien compris, et aligne ici sa montre sur les attentes les plus fortes du segment.

Wear OS 6 pour l’écosystème, RTOS pour l’efficacité

La OPPO Watch X3 fonctionne sous Wear OS 6, épaulé par un RTOS destiné à améliorer l’efficacité générale. Ce duo logiciel traduit une ambition claire : offrir l’ouverture et les services de l’écosystème Google, sans sacrifier totalement l’autonomie.

La montre embarque 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, ainsi que 4 Go d’eMMC pour la partie RTOS. Elle donne accès à plusieurs services Google comme Assistant, Wallet et Maps, tout en ajoutant des fonctions propres à l’univers OPPO, notamment le contrôle de l’appareil photo et les notifications instantanées.

C’est un choix stratégique pertinent. OPPO ne cherche pas à construire une plateforme fermée de plus, mais à s’intégrer à un environnement déjà familier pour beaucoup d’utilisateurs Android. Dans un marché où l’écosystème joue un rôle décisif, cette compatibilité est presque aussi importante que le design ou les capteurs.

Une montre conçue pour durer, sur le poignet comme sur le terrain

OPPO complète la fiche technique avec un ensemble de certifications rassurantes. La OPPO Watch X3 bénéficie des indices IP68 et IP69, d’une résistance à l’eau 5ATM, ainsi que de la norme MIL-STD-810H. Autrement dit, la marque veut faire de cette montre un objet premium, mais pas fragile.

Deux coloris sont proposés : Noir charbon et Gris titane. Là encore, OPPO reste dans un registre sobre, élégant, presque minéral, cohérent avec le reste de sa montée en gamme.

Au fond, cette OPPO Watch X3 en dit long sur l’évolution du constructeur. Il ne se contente plus de lancer des produits bien équipés ; il cherche à bâtir une proposition plus cohérente, où smartphone, montre et services avancent ensemble. Et sur un marché des wearables devenu mature, cette cohérence pourrait compter autant que la fiche technique elle-même.