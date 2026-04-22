Meta continue d’injecter de l’intelligence artificielle dans ses applications, y compris là où les utilisateurs ne l’attendaient pas forcément. Cette fois, c’est WhatsApp qui expérimente une nouvelle fonction capable de résumer plusieurs conversations non lues d’un seul coup, une évolution repérée sur iOS après être déjà apparue côté Android.

Une extension logique des résumés déjà présents dans WhatsApp

WhatsApp dispose déjà d’une fonction de résumé de messages pour certains chats individuels, annoncée à l’automne 2025 sous le nom de Message Summaries. Meta la présente comme un outil optionnel permettant d’obtenir rapidement l’essentiel d’une conversation non lue, sans parcourir l’intégralité des messages.

La nouveauté repérée dans la version TestFlight iOS 26.15.10.71 va plus loin : il ne s’agit plus seulement de résumer un seul fil, mais plusieurs conversations non lues à la fois, directement depuis le filtre « Non lu ». Un bouton « Obtenez un résumé » apparaîtrait alors au-dessus des chats concernés.

Meta promet un traitement privé, sans accès direct au contenu

Pour faire passer ce type de fonction, Meta insiste sur son système Private Processing. Selon WhatsApp et Meta, cette architecture permet à Meta AI de générer certains résultats — comme les résumés de messages ou l’aide à l’écriture — dans un environnement sécurisé, sans que Meta puisse consulter le contenu des messages ni le résumé lui-même. WhatsApp précise aussi que ces fonctions restent facultatives et que le réglage Private Processing est désactivé par défaut.

Sur le plan technique, c’est un argument important. Sur le plan de la perception utilisateur, c’en est un autre : Meta sait très bien que résumer des conversations privées est l’un des usages les plus sensibles de l’IA grand public.

Une fonction pratique sur le papier, mais loin d’être universellement désirée

Le problème n’est pas seulement la confidentialité. C’est aussi la pertinence. Dans la communication de Meta, les résumés sont pensés pour aider à rattraper des conversations manquées. Dans la vraie vie, les échanges WhatsApp sont souvent un mélange de blagues privées, de messages fragmentés, de vocaux, de documents partagés et de références implicites.

Or, c’est précisément dans ces zones grises que les résumés automatiques montrent souvent leurs limites.

Autrement dit, Meta répond à une fatigue bien réelle — trop de messages, trop de groupes, trop de bruit — mais avec un outil dont la valeur dépendra entièrement de sa finesse d’interprétation. Et sur ce terrain, l’IA générative reste encore inégale, surtout dans les conversations multilingues, ironiques ou très contextuelles.

Meta poursuit sa stratégie : rendre l’IA incontournable dans ses apps

Cette expérimentation s’inscrit dans une séquence plus large. Ces dernières semaines, Meta a multiplié les tests de nouvelles fonctions et de nouvelles offres sur ses applications, tandis que WhatsApp et Instagram servent de plus en plus de vitrines à ses ambitions IA et à ses modèles économiques élargis. Dans le même temps, WhatsApp fait aussi l’objet d’une attention réglementaire accrue en Europe autour de l’accès aux assistants IA concurrents sur sa plateforme.

Le message stratégique est assez clair : Meta ne veut plus que l’IA soit un simple bonus dans ses services. Elle veut qu’elle devienne une couche centrale de l’expérience utilisateur, y compris dans la messagerie privée.

À ce stade, il ne s’agit pas encore d’un lancement mondial officiel. Mais le fait que la fonction soit désormais testée sur Android et sur iOS laisse penser qu’un déploiement public se rapproche, probablement avec des restrictions initiales selon les marchés et les langues, comme pour les précédents résumés IA de WhatsApp.

Le paradoxe est là : sur le papier, résumer plusieurs conversations non lues semble utile. En pratique, c’est peut-être exactement le type de fonctionnalité que beaucoup d’utilisateurs n’ont jamais demandé. Et c’est tout l’enjeu de cette nouvelle phase pour Meta : faire croire que plus d’IA signifie automatiquement une meilleure expérience.