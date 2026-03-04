Android : Les 6 fonctions qui vont simplifier votre quotidien

Google vient d’annoncer une nouvelle salve de fonctions Android qui ne donne pas forcément « un nouveau téléphone »… mais peut clairement vous éviter une galère de voyage. Le fil rouge est assez net : rendre Android plus pratique sans passer par 15 apps, et injecter des petits outils de confort là où on perd le plus de temps.

Partage de position en direct dans Google Messages (sans ouvrir Maps)

C’est probablement l’ajout le plus « évidence » : vous pouvez partager votre localisation en temps réel directement dans une conversation Google Messages, avec une durée au choix et la possibilité d’arrêter quand vous voulez. L’intégration passe par Find Hub, ce qui fait de Messages un vrai centre de coordination (concert, aéroport, sortie entre amis) sans changer d’app.

La vraie « bouée de sauvetage » : retrouver une valise via Find Hub… avec un lien à partager à la compagnie

Google ajoute une fonction façon « AirTag / transfert aérien » : si vous avez un tracker dans votre bagage, vous pourrez générer un lien de localisation à partager avec certaines compagnies aériennes pour accélérer la récupération. Le partage reste sous votre contrôle, avec des garde-fous (expiration du lien, etc.).

Calling Cards : votre « carte d’appel » quand vous téléphonez

Android pousse la personnalisation à la iOS (Contact Posters) : image, couleurs, typographies — l’idée est d’ajouter un petit « branding personnel » aux appels, plus chaleureux que la simple pastille de contact.

Google Play Shorts : voir une app avant de l’installer

Google Play s’offre un flux vidéo vertical façon TikTok pour montrer le fonctionnement réel d’une application avant téléchargement. C’est typiquement le genre d’outil qui peut réduire les cycles « j’installe/je supprime » et rendre le Store plus « preuve par l’usage ».

Android Auto : des jeux « approuvés par les enseignants » (uniquement à l’arrêt)

Pour les temps morts (recharge, attente, covoiturage), Android Auto ajoute une sélection de jeux validés « approuvés par les enseignants » destinés à occuper les enfants — avec le rappel implicite : usage du véhicule à l’arrêt.

Bonus « fun » : Emoji Kitchen s’étend

Gboard reçoit de nouveaux mélanges Emoji Kitchen : c’est léger, mais ça participe au côté « Android est votre terrain de jeu ».

Pourquoi cette mise à jour est importante

Ce batch n’est pas une « révolution Android », c’est une réduction de friction :