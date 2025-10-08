Accueil » Google Messages floutera désormais les vidéos contenant de la nudité grâce à une analyse locale

Google Messages floutera désormais les vidéos contenant de la nudité grâce à une analyse locale

Google Messages floutera désormais les vidéos contenant de la nudité grâce à une analyse locale

Google renforce la sécurité de son application de messagerie. Après avoir introduit un système de floutage automatique des photos sensibles, Google Messages peut désormais détecter les vidéos contenant de la nudité et prévenir l’utilisateur avant ouverture.

Google Messages : Une nouvelle étape pour la sécurité des conversations

En août dernier, Google avait lancé les « Sensitive Content Warnings », une fonction qui floute automatiquement les images explicites reçues dans Messages.

Désormais, cette protection s’étend aussi aux vidéos, grâce à la mise à jour Play Services d’octobre 2025 (version 25.39).

Cette nouveauté a été repérée dans les notes de mise à jour officielles de Google Play Services. Toutefois, comme souvent, le déploiement se fera progressivement, et il faudra peut-être attendre quelques semaines avant qu’elle n’apparaisse sur tous les appareils Android.

Une fois la fonction active, Google Messages analysera automatiquement les vidéos entrantes et sortantes pour détecter d’éventuels contenus explicites.

L’analyse est effectuée directement sur l’appareil, sans que les fichiers soient envoyés à Google ou à des serveurs externes. Le tout repose sur SafetyCore, une infrastructure Android dédiée à la détection locale d’images et de vidéos à caractère sexuel tout en respectant la confidentialité des données.

Comment ça fonctionne ?

Si une vidéo est identifiée comme contenant de la nudité, elle sera automatiquement floutée dans la conversation. L’utilisateur pourra ensuite choisir de la supprimer sans la lire, ou la visionner manuellement s’il le souhaite. Le système fonctionne exactement comme pour les images : il s’agit de prévenir les chocs visuels ou les contenus non sollicités, sans compromettre la vie privée.

Apple propose déjà une fonctionnalité comparable via son option Communication Safety dans iMessage. Là aussi, les images explicites sont floutées, et le système affiche des conseils de sécurité, en particulier pour les comptes enfants.

La principale différence réside dans le public visé :

Apple concentre sa protection sur les mineurs ;

Google, lui, étend le dispositif à tous les utilisateurs, adultes et adolescents, avec des paramètres adaptés à l’âge.

Un petit changement, mais un grand pas pour la sécurité numérique

Même si cette mise à jour ne semble pas spectaculaire, elle représente une avancée importante. Les avertissements de contenu sensible aident à réduire l’exposition non désirée à des vidéos explicites, tout en respectant la confidentialité grâce à une analyse locale.

À l’heure où de plus en plus d’adolescents passent une partie considérable de leur vie en ligne, cette mesure montre que Google prend enfin plus au sérieux la protection des utilisateurs.