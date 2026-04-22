DJI n’a pas encore levé le voile sur ses prochains drones que les premières fiches techniques circulent déjà en ligne. À quelques jours de la présentation officielle, deux modèles baptisés Lito 1 et Lito X1 esquissent une nouvelle offensive sur le marché des drones légers, avec une promesse claire : rester sous la barre symbolique des 249 grammes sans rogner sur l’ambition.

DJI Lito 1 et Lito X1 : Une fuite bien avant le lancement

Selon des fiches produits publiées par le revendeur italien Dino Galiano, puis repérées par le leaker Roland Quandt, DJI préparerait le lancement imminent de deux nouveaux drones grand public : les Lito 1 et Lito X1. Les prix affichés confirment d’ailleurs de précédentes indiscrétions apparues : 339,99 euros pour le Lito 1 et 419,99 euros pour le Lito X1.

Ces deux références viendraient prendre la relève de modèles désormais bien installés dans le catalogue, comme les DJI Mini 3 et Mini 4 Pro. Et, DJI semble conserver ce qui a largement contribué au succès de cette famille de produits : un format ultra-léger, sous les 249 grammes, qui simplifie l’usage dans de nombreux marchés en limitant les contraintes administratives.

Un point mérite toutefois d’être nuancé : l’idée selon laquelle ces drones pourraient être utilisés sans enregistrement dépend des réglementations locales. En Europe comme ailleurs, le seuil de poids ne dispense pas automatiquement de toutes les obligations.

Deux drones compacts, deux approches de l’image

Le DJI Lito 1 s’annonce comme le modèle le plus accessible. Il embarquerait un capteur 1/2 pouce de 48 mégapixels, monté sur une nacelle 3 axes. Sur le papier, l’appareil pourrait filmer en 4K et capturer des photos en 8K. DJI miserait aussi sur une fiche technique solide en vol, avec une portée maximale annoncée de 20 kilomètres, une détection d’obstacles omnidirectionnelle et jusqu’à 36 minutes d’autonomie selon les conditions.

Le Lito X1, plus onéreux, jouerait une partition plus premium. Son principal argument serait un capteur 1/1,3 pouce, plus grand, donc mieux armé pour les prises de vue en basse lumière et pour une restitution plus propre de l’image. Là encore, les capacités vidéo resteraient limitées à la 4K, avec des photos annoncées en 8K.

La différence la plus intéressante ne se situerait pourtant pas uniquement sur le terrain de l’image. Le Lito X1 disposerait aussi d’un système LiDAR orienté vers l’avant, destiné à améliorer l’évitement d’obstacles, notamment à vitesse plus élevée. Sa portée maximale grimperait légèrement à 21 kilomètres.

DJI affine sa segmentation sans bouleverser sa formule

À travers ces deux modèles, DJI semble poursuivre une stratégie désormais bien rodée : proposer une base technique très accessible, puis réserver les raffinements les plus visibles au modèle supérieur. Le DJI Lito 1 viserait ainsi les utilisateurs qui veulent un drone compact, simple et suffisamment complet pour la photo aérienne du quotidien.

Le Lito X1, lui, chercherait à séduire ceux qui attendent une meilleure qualité d’image et des systèmes d’assistance au vol plus sophistiqués.

Le choix du contrôleur va aussi dans ce sens. Les deux drones seraient vendus en kit avec la télécommande DJI RC-N3, un modèle sans écran intégré qui s’appuie sur un smartphone pour afficher le retour vidéo. C’est une solution plus économique, mais aussi révélatrice de la volonté de DJI de maintenir un ticket d’entrée contenu.

Autrement dit, la marque ne cherche pas forcément à réinventer le drone léger. Elle peaufine une formule déjà éprouvée, en jouant sur le bon équilibre entre compacité, autonomie, sécurité et qualité d’image.

Un lancement pensé pour l’Europe, pas pour les États-Unis

Comme sur plusieurs lancements récents, ces nouveaux drones ne seraient pas attendus sur le marché américain. Si cette orientation se confirme, elle traduirait une redistribution géographique de plus en plus nette dans la stratégie commerciale de DJI. L’Europe resterait alors l’un des terrains prioritaires pour ses produits grand public, en particulier sur le segment des drones compacts.

Reste désormais à voir si l’annonce officielle viendra confirmer à l’identique ces caractéristiques. Mais une chose se dessine déjà : DJI continue d’occuper le ciel avec une précision presque industrielle, en affinant chaque génération sans perdre de vue ce qui fait la force de ses drones les plus populaires.