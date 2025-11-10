Galaxy S26 : le croquis révèle l’arrivée de la recharge magnétique Qi2

Le célèbre leaker Ice Universe a partagé un croquis du futur Galaxy S26, dévoilant plusieurs changements notables dans le design du prochain flagship « d’entrée de gamme » de Samsung.

Selon ce dessin, le smartphone bénéficiera d’un module photo redessiné, d’un profil plus fin, et surtout de magnets intégrés pour la recharge sans fil Qi2.

Un nouveau look pour le module photo

Contrairement au Galaxy S25, dont les capteurs étaient alignés individuellement sur la coque, le Galaxy S26 adoptera un « îlot » vertical regroupant les caméras dans un même bloc. C’est un retour au design plus structuré, qui rappelle les Galaxy S21 ou certains modèles A haut de gamme, mais avec une touche modernisée.

Cette refonte du dos du smartphone donnera un aspect plus cohérent à la gamme S26, et pourrait aussi améliorer la résistance du module photo.

Recharge magnétique Qi2 intégrée

Autre changement visible sur le croquis : un cercle creusé à l’arrière, indiquant la présence d’aimants compatibles Qi2. Cette norme, officialisée fin 2023, reprend le principe du MagSafe d’Apple, permettant un alignement parfait avec les chargeurs sans fil ou les accessoires compatibles.

L’ajout du Qi2 marque une évolution importante pour Samsung : cela faciliterait non seulement la recharge, mais aussi l’écosystème d’accessoires (support voiture, batterie magnétique, etc.).

Un smartphone plus fin et légèrement plus grand

Selon Ice Universe, le Galaxy S26 sera aminci de 7,2 mm à seulement 6,9 mm d’épaisseur. Il serait également un peu plus grand que le S25 :

Hauteur : +2,4 mm

Largeur : +0,9 mm

Épaisseur totale (avec caméra) : environ 10 mm

Malgré cette finesse, Samsung réussirait à loger une batterie de 4 300 mAh, légèrement supérieure à celle du S25.

Spécifications pressenties

Le Galaxy S26 conserverait le même nombre de mégapixels que son prédécesseur, mais avec un nouveau capteur principal pour de meilleures performances photo.

Côté processeur, la majorité des marchés recevraient le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le Exynos 2600 serait utilisé dans certaines régions (probablement l’Europe et la Corée). L’écran passerait à 6,3 pouces, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S25, confirmant une légère augmentation de la taille sans bouleverser la prise en main.

Un prix en hausse malgré des changements modestes

Même si le design évolue et que la recharge Qi2 s’annonce bienvenue, les améliorations globales du Galaxy S26 paraissent plutôt incrémentales. Les premiers bruits de couloir indiquent un prix supérieur à celui du S25, qui démarrait à 800 dollars.

Le Galaxy S26 ne bouleverse pas la formule, mais il modernise son design et s’aligne sur les standards 2026 avec la recharge magnétique Qi2 et un châssis plus fin. Même si les évolutions sont discrètes, elles traduisent la volonté de Samsung d’unifier son langage visuel tout en préparant le terrain pour des innovations plus ambitieuses sur le S26 Ultra et la future série S27.