Galaxy S26 : Samsung prépare une refonte photo pour toute la gamme

Après des mois de rumeurs contradictoires, une nouvelle fuite relance l’intérêt autour du Galaxy S26 de Samsung, et cette fois, les nouvelles sont bien meilleures. Si elles s’avèrent exactes, la série Galaxy S26 pourrait enfin corriger les faiblesses que les fans reprochent à Samsung depuis plusieurs générations — notamment sur le plan photo.

Galaxy S26 : Une refonte majeure du module téléobjectif

L’un des changements les plus notables concerne le capteur 3x téléphoto, souvent considéré comme le maillon faible des Galaxy. Jusqu’ici, Samsung utilisait un petit capteur 10 mégapixels (1/3,5” sur les Ultra, 1/3,9” sur les modèles standard).

D’après la fuite signée Alchimist Leaks, tous les modèles Galaxy S26 — S26, S26+ et S26 Ultra — migreraient vers un nouveau capteur téléphoto de 12 mégapixels bien plus grand (1/2,55”).

Le Galaxy S26 Ultra pourrait même adopter un téléobjectif 50 mégapixels, marquant un bond spectaculaire en qualité de zoom et de luminosité. Les modèles S26 et S26+ profiteraient aussi d’un ultra grand-angle 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur la génération S25.

Des batteries plus endurantes

Le Galaxy S26 Ultra verrait sa capacité grimper à 5 400 mAh (contre 5 000 mAh auparavant), tout en conservant une épaisseur maîtrisée. Le Galaxy S26+ embarquerait 4 900 mAh, et le modèle standard entre 4 200 et 4 300 mAh.

Samsung pourrait y parvenir grâce à l’adoption de cellules à base de silicium-carbone, une technologie encore rare dans les smartphones commerciaux mais qui offre une densité énergétique plus élevée.

Écrans plus lumineux et plus nets

Tous les modèles de la gamme utiliseraient les nouveaux panneaux OLED M14 signés Samsung Display, avec définition QHD sur toute la ligne :

Galaxy 26 : 6,3 pouces Quad HD

Galaxy S26+ : 6,7 pouces Quad HD

Galaxy S26 Ultra : 6,9 pouces Quad HD + « AI Privacy Screen » (filtrage intelligent des angles de vision)

Ces écrans LTPO 120 Hz promettent une luminosité supérieure à 3 500 nits, un gain d’efficacité énergétique et une colorimétrie plus fidèle.

Des performances dopées par le Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Gen 5 Elite

Comme à son habitude, Samsung partagera sa gamme entre deux puces selon les marchés :

Exynos 2600 (gravé en 2 nm, utilisé notamment en Europe)

Snapdragon 8 Gen 5 Elite (marchés américains et asiatiques)

Les deux processeurs intégreront des modules IA de nouvelle génération, déjà confirmés par Daniel Araujo, vice-président de la division Mobile de Samsung, lors de la conférence des résultats du T3 2025.

Le « Galaxy S26 More Slim » : une nouvelle variante inattendue

Une autre surprise de la fuite : un modèle inédit baptisé Galaxy S26 « More Slim ». Ce smartphone adopterait un écran QHD de 6,6 pouces, deux capteurs 50 mégapixels (principal et hybride ultra grand-angle/téléobjectif), et une batterie d’environ 4 300 mAh.

L’appareil viserait les utilisateurs cherchant un design plus fin, sans les concessions qui avaient mené à la suppression du Galaxy S26 Edge.

Une série S26 enfin cohérente ?

Si ces informations se confirment, la série Galaxy S26 marquerait une véritable refonte stratégique :

Tous les modèles offriraient enfin une qualité photo homogène.

Les écrans et batteries gagneraient en capacité.

L’intelligence artificielle serait au cœur de l’expérience utilisateur.

Après une année 2025 dominée par l’iPhone 17, Samsung semble vouloir reprendre l’ascendant technologique avec une gamme plus équilibrée et ambitieuse.

Bien que crédible, la fuite d’Alchimist Leaks reste à confirmer. Toutefois, le Galaxy S26 s’annonce comme l’évolution la plus ambitieuse de la gamme depuis le S21. Après plusieurs années de stagnation, Samsung semble prêt à livrer un véritable saut générationnel — en photo, en design et en intelligence artificielle.