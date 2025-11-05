Accueil » Galaxy S26 plus cher : une hausse de prix de 50 à 100 dollars est attendue

Chaque année, la question du prix des nouveaux flagships Samsung revient sur la table — et pour la future série Galaxy S26, la tendance semble s’orienter à la hausse.

D’après un rapport exclusif du média sud-coréen ETNews, Samsung fait face à une augmentation généralisée des coûts de production, ce qui pourrait forcer la marque à revoir à la hausse le tarif de ses prochains modèles.

Des coûts de composants en forte augmentation

Selon ETNews, plusieurs éléments clés des smartphones Galaxy ont vu leur prix s’envoler :

+12 % pour les chipsets,

+8 % pour les modules photo,

et surtout +16 % pour la mémoire LPDDR5 mobile.

Cette dernière hausse est particulièrement préoccupante : la demande mondiale pour la mémoire HBM (High Bandwidth Memory) — utilisée dans les serveurs d’IA — a provoqué une pénurie sur les chaînes d’approvisionnement classiques.

Résultat : les fabricants de puces privilégient les marchés IA, au détriment de la production mobile. En clair, l’explosion de l’IA fait grimper le prix… de votre futur smartphone.

Galaxy S26 : les mêmes modèles, mais plus chers

La gamme 2026 devrait conserver la même structure que les années précédentes : Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Samsung aurait par ailleurs abandonné ses projets de modèles “Pro” et “Edge” pour se concentrer sur cette trilogie.

Le lancement, prévu à l’origine pour début février, serait repoussé au 25 février 2026, lors d’un Galaxy Unpacked à San Francisco.

Voici les prix attendus de la série Galaxy S26 :

Galaxy S26 : 849 dollars

Galaxy S26+ : 1 049 dollars

Galaxy S26 Ultra : 1 349 dollars

Un ajustement de 50 à 100 dollars semble donc probable, selon ET News — une première depuis plusieurs générations.

Un dilemme pour Samsung

Samsung se trouve dans une situation délicate : d’un côté, les coûts explosent sur l’ensemble de la chaîne, de l’autre, le marché haut de gamme est déjà saturé, et les consommateurs se montrent plus prudents. L’entreprise pourrait compenser partiellement la hausse grâce à ses économies d’échelle et à sa maîtrise du silicium, mais une augmentation modérée paraît inévitable.

“Samsung ne peut pas continuer à absorber les hausses de coûts indéfiniment. Si le marché ne les accepte pas, il pourrait en souffrir plus tard”, commente un analyste de TrendForce cité par ET News.

Si Samsung relève ses prix, les autres grands fabricants (Apple, Google, Vivo, Xiaomi) suivront probablement la même voie. Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement en puces et en mémoire risquent de se prolonger jusqu’en 2026, d’autant que l’IA continue de dominer les investissements du secteur.

Ainsi, le Galaxy S26 pourrait ouvrir une nouvelle ère de “super flagships” encore plus chers, où les gains technologiques se paient au prix fort.