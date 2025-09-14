Galaxy S26 : Qi2 magnétique avec aimants, mais sans recharge inversée ?

Les prochains flagships de Samsung pourraient bien rendre la recharge sans fil plus pratique que jamais, mais pas sans contrepartie. Alors que la série Galaxy S25 est simplement « Qi2 Ready » (15 W mais sans aimants intégrés), la Galaxy S26, attendue en janvier 2026, serait la première à embarquer la Magnetic Power Profile de Qi2.

Concrètement, le téléphone intégrerait des aimants pour un alignement parfait avec les chargeurs et accessoires, à la manière du MagSafe d’Apple ou du Pixel 10 lancé il y a quelques jours, et sa technologie PixelSnap.

Galaxy S26 : Un confort accru… au détriment du partage d’énergie ?

L’exemple de Google laisse entrevoir une mauvaise surprise : la firme a confirmé que l’intégration des aimants dans le Pixel 10 avait forcé l’abandon de la recharge sans fil inversée.

Cette fonctionnalité permettait de donner un coup de jus à ses écouteurs ou à une montre en les posant au dos du smartphone. Samsung pourrait se retrouver face au même dilemme : offrir une expérience Qi2 plus fluide, mais dire adieu au Wireless PowerShare.

Et le S Pen dans tout ça ?

Un autre défi concerne le S Pen. Par le passé, certaines coques magnétiques pouvaient perturber son bon fonctionnement. Si les aimants passent directement dans la structure du Galaxy S26, Samsung devra veiller à éviter toute interférence, sous peine de décevoir les fidèles de la gamme Ultra.

Entre charge plus rapide et plus stable, éventuelle perte de la recharge inversée, et compatibilité avec le S Pen, Samsung devra trouver le juste milieu pour convaincre. Le pari est risqué, mais s’il est bien exécuté, il pourrait rapprocher l’expérience Galaxy de celle proposée depuis des années par Apple avec MagSafe.