Comment installer Windows 11 sans compte Microsoft avec Rufus ?

Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft a progressivement fermé toutes les failles qui permettaient d’installer le système sans utiliser de compte Microsoft.

Autrefois, il suffisait de déconnecter son PC d’Internet pendant l’installation. Aujourd’hui, cette astuce ne fonctionne plus : il faut désormais modifier le registre ou passer par un outil spécialisé.

Voici la méthode la plus simple et la plus fiable pour contourner cette obligation.

Utiliser Rufus pour contourner le compte Microsoft

Rufus est un petit utilitaire gratuit et open source qui permet de créer des clés USB bootables pour installer Windows, Linux ou d’autres systèmes.

Mais depuis quelques versions, Rufus permet aussi de désactiver l’obligation de compte Microsoft lors de l’installation de Windows 11 — ainsi que de contourner les restrictions matérielles (TPM 2.0, Secure Boot, etc.).

Ce dont vous avez besoin :

Une clé USB d’au moins 16 Go (de préférence en USB 3.0, plus rapide).

Une connexion Internet.

L’ISO officielle de Windows 11, que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft.

Étapes à suivre avec Rufus

Branchez votre clé USB. Lancez Rufus, cliquez sur « Sélectionner » et importez votre ISO de Windows 11. Vous pouvez aussi laisser Rufus télécharger l’image lui-même via le menu déroulant (« Télécharger »). Une fois l’ISO sélectionnée, cliquez sur « Démarrer ». Une fenêtre intitulée « Expérience utilisateur Windows » s’ouvre : Cochez la case « Supprimer l’obligation de compte Microsoft (en ligne) ». Cliquez sur Démarrer, et attendez que Rufus crée votre clé d’installation.

Sous le capot, Rufus ajoute automatiquement une clé de registre au fichier autounattend.xml pour désactiver la vérification du compte Microsoft.

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, décocher certaines vérifications matérielles (TPM, RAM, etc.), mais attention :

certains logiciels récents exigent ces composants pour fonctionner,

et les jeux avec anti-triche (comme Battlefield 6) refuseront de démarrer sans TPM 2.0 et Secure Boot.

Alternative : modifier le registre manuellement

Si vous préférez ne pas utiliser Rufus, vous pouvez ajouter la clé manuellement pendant l’installation :

Lors de l’installation, à l’écran du choix de la région, appuyez sur Shift + F10 pour ouvrir l’invite de commandes. Tapez la commande suivante, puis validez : reg add HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f Fermez la fenêtre, puis poursuivez normalement l’installation.

Cela aura le même effet : Windows ne vous demandera plus de vous connecter à un compte Microsoft.

Une liberté menacée

Microsoft cherche de plus en plus à forcer l’utilisation du compte Microsoft pour tous ses services : installation, applications, synchronisation, sécurité, etc. Il est donc probable que cette méthode finisse par disparaître dans les futures versions de Windows.

Conservez précieusement une copie de votre ISO actuelle de Windows 11, et votre clé USB d’installation Rufus, au cas où ces options venaient à être bloquées.